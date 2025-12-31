Tentative de înșelăciune cu numele Bursei de Valori București / Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB promit dividende false pentru a fura date bancare

Bursa de Valori București (BVB) a transmis, miercuri, un avertisment cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații bancare sensibile.

Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro), se arată într-un comunicat transmis miercuri.

Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Aceste informații pot fi utilizate, ulterior, pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și pentru a sustrage fonduri.

Bursa de Valori București precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor.

Cum pot fi evitate înșelăciunile

Recomandările BVB:

Trebuie verificată, în primul rând, adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice altă variație a numelui sau extensiei este un indicator de înșelăciune.

Sursa dividendelor: Distribuirea dividendelor se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenților de plată desemnați de emitenți sau prin intermediul brokerului la care aveți deschis contul de tranzacționare. BVB nu face plăți directe către investitori.

Nu furnizați date bancare: Nu introduceți niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neașteptate.

Verificați informațiile: Dacă primiți astfel de mesaje, contactați imediat instituția menționată prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură.

Bursa de Valori București cooperează cu autoritățile competente pentru raportarea și închiderea acestor site-uri înșelătoare, se precizează în comunicat.

BVB recomandă ignorarea solicitărilor primite de la persoane necunoscute care își atribuie în mod mincinos calitatea de angajați ai BVB și ai Depozitarului Central.

BVB si DC nu solicită și nu vor solicita date cu caracter personal și nici instalarea unor aplicații pentru telefoanele mobile în scopul obținerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacții.

Singura modalitate de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacționare la unul dintre intermediarii autorizați, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul bursei, se mai precizează în comunicat.