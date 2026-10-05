„Teoria victoriei” în cazul unui atac al Rusiei. Mișcarea pregătită de generalul care conduce NATO

Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, își va prezenta săptămâna viitoare „teoria victoriei” cu privire la cea mai bună modalitate de a învinge Rusia, în cazul unui atac din partea acesteia, a declarat luni un purtător de cuvânt al Alianței, potrivit AFP.

„Conceptul de victorie al comandantului suprem al forțelor aliate din Europa este simplu: menținerea avantajului NATO, ceea ce este în conformitate cu planurile de descurajare și apărare ale Alianței și se bazează pe acestea”, a declarat colonelul Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului american.

„Însă, având în vedere un context de securitate global instabil și complex, trebuie să creăm încă de pe acum condițiile necesare pentru a descuraja orice agresiune și, dacă este necesar, pentru a învinge în cazul unui atac”, a continuat colonelul O’Donnell, subliniind că acest concept definește un cadru care permite tocmai acest lucru.

El a precizat că generalul Grynkewich își va expune ideile în cadrul unei conferințe pe tema securității care va avea loc la Varșovia lunea viitoare, 12 octombrie.

Această inițiativă a celui mai înalt comandant militar al alianței survine în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj către Moscova pentru ca aceasta să pună capăt campaniei „hibride” de sabotaje și ingerințe îndreptate împotriva susținătorilor Ucrainei despre care vorbesc oficialii occidentali.

NATO își protejează, în mod tradițional, cu mare strictețe planurile de apărare menite să contracareze orice atac din partea Rusiei.

Temerile s-au înmulțit în ultimele luni, Kremlinul părând să-și intensifice acțiunile după mai multe incidente foarte mediatizate, în special descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, Germania.

Șeful serviciului de informații externe german a acuzat luni Rusia că își intensifică „războiul din umbră” împotriva Germaniei, ceea ce sporește riscul unui conflict armat.

„Confruntarea cu care avem de-a face cu Rusia a căpătat o dimensiune nouă, mai periculoasă”, a declarat Martin Jäger, șeful Bundesnachrichtendienst (BND), în fața parlamentarilor, cu ocazia audierii publice anuale a șefilor serviciilor de informații în parlament.

„Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia – tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu”, a spus el, citat de Reuters.