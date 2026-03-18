Termenul pentru eventuala invadare a Taiwanului de către China, reevaluat de către Washington

Trageri de test efectuate de forțele armate taiwaneze cu sisteme HIMARS, în luna mai, FOTO: ChiangYing-ying / AP / Profimedia Images

China nu intenţionează în prezent să invadeze Taiwanul în 2027 şi încearcă să controleze insula fără a utiliza forţa, a anunţat miercuri comunitatea de informaţii a SUA, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Evaluarea din raportul anual al agenţiilor de informaţii privind ameninţările globale intervine în contextul în care Beijingul şi-a intensificat presiunea asupra Taiwanului cu manevre militare frecvente, deşi preşedintele SUA Donald Trump a minimalizat riscul unei acţiuni militare chineze în timpul mandatului său.

Pentagonul a anunţat anul trecut că armata SUA crede că China se pregăteşte să poate câştiga o luptă pentru Taiwan până în 2027, centenarul înfiinţării Armatei de Eliberare a Poporului şi că îşi rafinează opţiunile de a cuceri Taiwanul prin „forţă brută” dacă este necesar.

„China, în pofida ameninţării sale de a utiliza forţa pentru a impune unificarea dacă este necesar şi pentru a contracara ceea ce percepe drept o tentativă americană de a folosi Taiwanul pentru a submina creşterea Chinei, preferă să realizeze unificarea fără a utiliza forţa, dacă este posibil”, apreciază agenţiile de informaţii ale SUA în raport.

Progrese „constante, dar inegale” ale armatei chineze

SUA „evaluează că liderii chinezi nu intenţionează în prezent să pună în aplicare o invazie a Taiwanului în 2027, nici nu au calendar fix pentru realizarea unificării”, menţionează raportul.

Raportul reiterează informaţii anterioare potrivit cărora Armata de Eliberare a Poporului realizează progrese „constante, dar inegale” în ceea ce priveşte capabilităţile pe care le-ar putea utiliza pentru a cuceri insula guvernată democratic.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia.

Ambasada de facto a Taiwanului la Washington nu a răspuns nici ea imediat. Trump, care a vorbit de multe ori despre „relaţia minunată” pe care o are cu preşedintele Xi Jinping, a minimalizat ameninţarea manevrelor chineze în jurul Taiwanului şi a afirmat că Xi i-a spus că nu va ataca Taiwanul în timpul mandatului său, fapt pe care Beijingul nu l-a confirmat niciodată.

China percepe Taiwanul drept propriul său teritoriu şi nu a exclus niciodată utilizarea forţei pentru a readuce insula sub controlul său. Taiwanul respinge pretenţiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că numai populaţia insulei îşi poate decide viitorul.

În pofida preocupările din SUA şi de peste hotare privind dorinţa lui Trump de a sprijini Taiwanul, administraţia sa a dezvăluit în decembrie o vânzare record de arme de 11 miliarde de dolari către Taiwan, fapt ce a provocat furia Beijingului, care susţine că astfel de contracte pentru armament trebuie să înceteze.