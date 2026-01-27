Premierul Japoniei afirmă că alianța cu SUA s-ar prăbuși dacă țara sa ar ignora un atac chinez în Taiwan

Președintele Donald Trump și prim-ministra japoneză Sanae Takaichi au vizitat pe 28 octombrie trupele de la bordul portavionului USS George Washington, staționat în Japonia, cu ocazia vizitei din Asia a liderului de la Casa Albă, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că alianța strategică a Japoniei cu Statele Unite s-ar prăbuși dacă Tokyo ar întoarce spatele unui conflict din Taiwan, însă s-a distanțat de comentariile anterioare care sugerau un posibil răspuns militar al țării sale într-un asemenea scenariu, transmite Reuters.

Takaichi și-a exprimat cele mai recente puncte de vedere într-o emisiune TV difuzată la nivel național, luni seara târziu, în cadrul căreia un lider al opoziției a criticat-o pentru că ar fi alimentat tensiunile cu China prin declarațiile făcute anterior.

Relațiile dintre Japonia și China au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani după ce Takaichi a spus în noiembrie că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea provoca un răspuns militar japonez. Beijingul a reacționat prin impunerea de anulări de zboruri, restricții la export, și comentarii virulente, cerându-i lui Takaichi în mod repetat să își retragă declarațiile.

China revendică suveranitatea asupra Taiwanului, guvernat democratic, și în ultimii ani și-a escaladat retorica privind anexarea insulei.

„Vreau să fie absolut clar că nu este vorba despre faptul că Japonia ar ieși și ar întreprinde acțiuni militare dacă China și Statele Unite ar ajunge într-un conflict (în legătură cu Taiwanul)”, a spus Takaichi în emisiunea TV transmisă în direct, făcând referire la comentariile pe care le-a făcut în parlament în noiembrie.

„Dacă acolo se întâmplă ceva grav, ar trebui să mergem să îi salvăm pe cetățenii japonezi și americani aflați în Taiwan. Într-o astfel de situație, pot exista cazuri în care să acționăm în comun”, a continuat ea în noua intervenție.

„Și dacă forțele americane, acționând împreună cu noi, ar fi atacate, iar Japonia nu ar face nimic și pur și simplu ar fugi, alianța Japonia–SUA s-ar prăbuși. Prin urmare, am răspunde strict în limitele legii – în limitele legilor așa cum există ele în prezent – luând totodată o decizie cuprinzătoare, bazată pe ceea ce se întâmplă pe teren”, și-a explicat ea poziția.

Constituția Japoniei interzice acțiunile militare directe

Reuters comentează că Takaichi s-a abținut să retracteze declarațiile din noiembrie din cauza îngrijorărilor că acest lucru i-ar putea eroda sprijinul electoral. În schimb, ea a afirmat că poziția sa este consecventă cu politica de lungă durată a Japoniei. De asemenea, ea a spus că modul în care China i-a caracterizat declarațiile nu corespunde faptelor.

Marți, într-o primă reacție la comentariile ei televizate, ministerul de Externe al Chinei a îndemnat din nou Japonia „să reflecteze cu seriozitate și să își corecteze greșelile și să înceteze manipularea și acțiunile sale nesăbuite în chestiunea Taiwanului”.

Constituția pacifistă a Japoniei interzice acțiunile militare directe, dar permite exercitarea dreptului la autoapărare colectivă – adică apărarea Statelor Unite sau a unei alte țări prietene care este atacată – în cazurile în care Japonia se confruntă cu o „amenințare la adresa supraviețuirii sale”.

Takaichi se bucură de cote ridicate de aprobare de la preluarea funcției, în octombrie 2025, și a convocat alegeri anticipate pentru 8 februarie, sperând să profite de pe urma popularității sale pentru a-și consolida susținerea în parlament. Ea este totodată prima femeie din istoria Japoniei care ocupă funcția de prim-ministru.