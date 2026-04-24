Tesla a început producția „Cybercab”, robotaxi-ul fără volan și pedale

Mult mediatizatul taxi autonom al Tesla, denumit „Cybercab”, a intrat în producție, a anunțat vineri șeful companiei, Elon Musk, potrivit France Presse.

Antreprenorul a publicat pe X un videoclip promoțional însoțit de o scurtă postare: „Producția Cybercab a început”.

Secvența de 38 de secunde, filmată în mare parte din interiorul unui Cybercab, arată vehiculul părăsind linia de asamblare și pornind la drum fără șofer.

Un alt clip arată mai multe Cybercab-uri aurii rulând în coloană pe ceea ce pare a fi o bretea la intrarea pe o autostradă.

Tesla a spus miercuri că este în măsură să lanseze în acest an producția în serie atât a modelului Cybercab, cât și a camionului său electric Tesla Semi, după ce a anunțat un profit de 477 de milioane de dolari în primul trimestru.

Cybercab — prezentat ca un robotaxi fără volan și pedale — a fost dezvăluit pentru prima dată în toamna anului 2024. Elon Musk preconiza atunci o lansare pe piață în 2027.

Tesla a început deja în iunie anul trecut să ofere servicii de robotaxi utilizatorilor cu „acces anticipat”, doar pe bază de invitație, în orașul Austin, Texas.

Producătorul auto a publicat în februarie o fotografie în care se vedeau angajați adunați în jurul unui Cybercab pe o linie de asamblare, spunând că este „primul Cybercab ieșit de pe linia de producție la Giga Texas”.