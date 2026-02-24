Tesla are probleme tot mai mari în Europa, iar China este principalul câștigător

Înregistrările de mașini noi Tesla în Europa au scăzut cu 17% în ianuarie față de aceeași perioadă a anului trecut. Este a 13-a lună consecutivă în care vânzările companiei fondate de Elon Musk au scăzut pe întreg continentul. La polul opus, gigantul chinez BYD și-a dublat cota de piață în Uniunea Europeană și spațiul economic european, relatează publicația americană CNBC.

Datele publicate marți de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile arată că 8.075 de mașini noi produse de Tesla au fost înmatriculate în ianuarie 2026, în scădere cu 17% față de ianuarie 2025.

Cota de piață a Tesla în Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveția, Norvegia și Islanda a scăzut la 0,8%, față de 1% în aceeași lună a anului trecut.

Este un alt început „foarte slab” de an pentru compania lui Elon Musk, a declarat Rico Luman, economist senior în sectorul transporturilor și logisticii la banca olandeză ING, într-o discuție cu CNBC.

Care sunt motivele

„Imaginea Tesla s-a deteriorat în Europa anul trecut, iar oamenii au acum mult mai multe opțiuni, odată cu intrarea pe piață a unei game de vehicule electrice noi și accesibile (inclusiv cele de la BYD și altele, precum MG și ZEEKR), în timp ce Tesla nu are modele noi”, a adăugat el.

Insitența Tesla de a dezvolta șofatul autonom, mai degrabă decât pe introducerea de vehicule noi și extinderea gamei sale de modele de serie, este probabil un factor important, a spus Luman.

„Un alt aspect în Europa este că un număr mare de Tesla din prima generație sunt revândute în acest moment (după ce au fost închiriate timp de 4-6 ani), ceea ce a dus la scăderea prețurilor la mâna a doua”, a spus Luman, adăugând că pe piața second-hand există o abundență de Tesla la prețuri competitive.

Tesla s-a confruntat cu numeroase provocări în Europa, printre care concurența acerbă, în special din partea mărcilor auto chinezești. De asemenea, compania s-a luptat să scape de prejudiciul adus reputației sale de retorica lui Musk și de relația strânsă cu administrația Trump după ce președintele SUA a revenit la putere în ianuarie 2025.

Musk a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe președintele american Donald Trump să fie ales pentru un al doilea mandat și, ulterior, a condus o inițiativă tumultuoasă de reducere a agențiilor federale. Proteste au izbucnit la dealerii Tesla din toată Europa. Relația lui Musk cu Trump s-a răcit ulterior, în urma unei dispute acerbe online cu președintele SUA.

Ascensiunea companiilor chineze

Gigantul chinez BYD a continuat creșterea rapidă în Europa la începutul anului 2026, conform datelor ACEA. Înmatriculările de mașini noi ale companiei au crescut cu 165% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 18.242 în ianuarie.

BYD și-a dublat, de asemenea, cota de piață în regiune, ajungând la 1,9% luna trecută, față de 0,7% în ianuarie 2025. Tarifele vamale, nclusiv o taxă de 100% pe vehiculele electrice chinezești, au ținut compania în mare parte în afara SUA.

Michael Field, strategul șef al Morningstar, a declarat că una dintre principalele probleme pentru companii precum Tesla este faptul că producătorii auto chinezi, precum BYD, au un avantaj insurmontabil în ceea ce privește costurile.

„Marea întrebare acum este «va continua această tendință?». Răspunsul, din păcate pentru producătorii auto europeni și Tesla, este da”, a declarat Field pentru CNBC.

„Chiar și privind la o perioadă de 5 ani, nu credem că avantajul în ceea ce privește costurile va fi complet eliminat, din cauza costurilor structurale mai mici ale forței de muncă din China”, a continuat el.

În ansamblu, vânzările în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) au scăzut cu 3,5%, până la 961.382 de autoturisme în ianuarie.

Înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu aproximativ 26% față de aceeași perioadă a anului trecut în ianuarie, în timp ce autoturismele electrice cu baterie, hibride plug-in și hibride electrice au înregistrat o creștere de aproape 14%, 32% și, respectiv, 6%.