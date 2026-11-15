Tesla începe să vândă modelul autonom Cybercab pentru persoane fizice. Cât costă mașina și ce a criticat Elon Musk

Vehiculul Cybercab are două locuri, caroserie aurie, portiere cu deschidere de tip fluture și este conceput pentru conducere complet autonomă, dar vine la pachet cu un cost lunar suplimentar.

Tesla a început să invite anumiți clienți să cumpere mașina pentru uz personal, la un preț de 29.990 de dolari, potrivit unui anunț publicat pe platforma X, citat de Reuters.

Separat, clienții trebuie să plătească un abonament lunar de 299 de dolari pentru funcțiile de conducere autonomă.

Directorul general al companiei, Elon Musk, spune că oferta va fi extinsă treptat în SUA, pe măsură ce Tesla primește aprobările necesare. El a criticat însă prețul abonamentului.

„Taxa lunară este prea mare”, a scris Musk pe X, adăugând că abonamentul ar trebui să fie comparabil cu prețul combinat al serviciilor Full Self-Driving și conectivitate disponibile pentru celelalte modele Tesla, de aproximativ 115 dolari pe lună.

Când ajunge mașina la publicul larg

Tesla intenționează să înceapă comercializarea modelului Cybercab către publicul larg până la sfârșitul anului 2026, potrivit declarațiilor făcute luna trecută de Lars Moravy, vicepreședintele companiei responsabil de ingineria vehiculelor.

Ashok Elluswamy, directorul departamentului de inteligență artificială al Tesla, a declarat separat că Cybercab va putea circula fără supraveghere umană în aceleași zone geografice în care este disponibil serviciul de robotaxi al companiei.

Tesla și-a lansat serviciul de taxiuri autonome fără supraveghere în Austin, Texas, în iunie 2025, iar ulterior, în 2026, a extins operațiunile în Dallas, Houston și Miami.