Tesla mizează că șoferii nu vor modele noi de mașini: „Vor plăti un preț pentru asta”

Sedanul Model 3 revoluționar al Tesla, lansat în 2017, urmat de varianta mai înaltă Model Y, a deschis era mașinilor electrice de masă, transformând compania condusă de Elon Musk în cel mai valoros producător auto din lume și pe directorul său general în cel mai bogat om de pe planetă. Însă, ani mai târziu, afacerile auto ale Tesla, aflate în impas, depind aproape în întregime de acea singură inovație și s-ar putea ca situația să rămână așa mulți ani de acum înainte, scrie Reuters într-o analiză publicată joi.

Singurul model lansat între timp, camioneta Cybertruck, a fost un eșec în ceea ce privește vânzările. Tesla nu are practic nimic în pregătire pentru șoferii umani, deoarece Musk își concentrează din nou compania asupra tehnologiei de conducere autonomă, dar și a roboților umanoizi Optimus.

O nouă „supermașină” Roadster, prezentată în 2017 ca prototip, nu a ajuns încă pe piață și, oricum, s-ar adresa doar unei nișe de persoane foarte înstărite. Anul trecut, producătorul auto a renunțat la proiectul unei mașini electrice de 25.000 de dolari și, în schimb, a introdus la începutul acestei luni versiuni simplificate ale modelelor 3 și Y, cu mai puține facilități și la prețuri mai mici.

Și cam atât, notează analiza Reuters. Musk nu a promis niciun alt vehicul nou sau reproiectat pentru condusul uman.

Potrivit analiștilor, aparenta neglijare a activității de bază a Tesla – producția de mașini – implică riscuri majore pentru investitori și va testa capacitatea pionierului american al vehiculelor electrice de a-și menține creșterea fără lansări regulate de modele noi.

Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Tesla nu a reproiectat complet niciun model de aproape două decenii într-o industrie în care modelele au adesea o durată de viață scurtă. În plus, rivalii săi chinezi din domeniul vehiculelor electrice lansează modele noi într-un ritm amețitor, în toate segmentele posibile.

În schimb, Tesla continuă să trateze modelele sale asemenea iPhone-urilor, care au nevoie doar de îmbunătățiri graduale, livrate prin actualizări de software, pentru a rămâne competitive.

Unii observatori din industrie consideră totuși că această strategie ar putea funcționa în continuare.

Adrian Balfour, fondatorul firmei de consultanță Envorso, care colaborează cu industria auto, afirmă că Tesla a reușit să livreze „un produs cu marjă mare, fără zorzoane”, destinat clienților care sunt mai interesați de tehnologia ce poate fi actualizată decât de aspectul mașinii.

„Nu cred că trebuie să facă o mulțime de lucrări de reproiectare” la vehicule precum Model Y, cel mai bine vândut autoturism al Tesla, afirmă acesta. El amintește totodată că strategia Tesla a fost una câștigătoare, în timp ce producătorii auto tradiționali cheltuiesc sume uriașe pentru reproiectări și actualizări estetice regulate.

Reclamă la o mașină Tesla „Model Y” pe un showroom de autoturisme electrice, FOTO: Keith Tsuji / Zuma Press / Profimedia Images

Au devenit mașinile electrice Tesla „ca orice alt brand”?

Alții susțin însă că Tesla nu poate sfida la nesfârșit „legea gravitației” din industria auto – aceea că vânzările scad pe măsură ce modelele îmbătrânesc.

Tom Libby, analist la S&P Global Mobility, a spus că rata de loialitate a clienților Tesla s-a prăbușit anul trecut și s-a îmbunătățit doar după ce Tesla și-a dublat cheltuielile medii pentru stimulente comerciale.

„Datele arată că Tesla este ca orice alt brand”, a spus Libby. „Pe termen lung, va trebui să apară unele schimbări majore de produs, altfel marca va continua să piardă teren.”

Vânzările de vehicule Tesla au scăzut cu 6% în primele trei trimestre ale acestui an. Acum, compania se confruntă cu provocări semnificative din cauza eliminării extinse a sprijinului guvernului american pentru achiziționarea de vehicule electrice – inclusiv a creditului fiscal de 7.500 de dolari pe vehicul pentru consumatori, care a expirat luna trecută.

Imminenta expirare a acestui credit fiscal a impulsionat vânzările Tesla în SUA în al treilea trimestru al anului, pe măsură ce clienții s-au grăbit să cumpere pentru a beneficia de subvenție. Aceasta a crescut veniturile în rezultatele financiare trimestriale publicate de companie miercuri.

Totuși, profitul a scăzut cu 37% din cauza costurilor mai mari generate de taxele vamale impuse de Casa Albă, a creșterii cheltuielilor de cercetare și dezvoltare și a diminuării veniturilor obținute din vânzarea de credite de reglementare guvernamentale către alți producători auto.

Elon Musk pare mai interesat de taxiuri ce se conduc singure și roboți

Musk și alți directori Tesla au vorbit puțin în timpul conferinței de miercuri cu investitorii despre actualele activități auto ale companiei – care au reprezentat 88% din veniturile sale din trimestrul al treilea -, concentrându-se în schimb pe planurile de viitor privind robotaxiurile autonome și roboții umanoizi.

Analistul Libby afirmă că, atunci când Tesla a făcut recent actualizări cosmetice modelelor 3 și Y – o „reîmprospătare”, în jargonul industriei – schimbările subtile nu au fost suficiente pentru a genera creșterile de vânzări pe care producătorii tradiționali le obțin adesea după reproiectări majore.

În medie, producătorii auto din Statele Unite își reproiectează modelele la fiecare opt ani, potrivit datelor S&P Global Mobility – un interval care s-a scurtat în ultimul deceniu. Multe modele de volum mare sunt reproiectate și mai frecvent; camioanele și vehiculele de lux, mai rar.

Ciclurile de dezvoltare la nivel global s-ar putea scurta radical în curând, deoarece producătorii tradiționali reacționează la presiunea competitivă intensă exercitată de industria chineză de vehicule electrice, puternic subvenționată.

Producătorii chinezi de vehicule electrice, conduși de BYD – principalul rival global al Tesla -, au redus timpul de dezvoltare a modelelor la doi ani sau chiar mai puțin.

Această viteză de inovație le-a permis producătorilor chinezi de vehicule electrice „să țină pasul cu tendințele, cu ceea ce fac produsele de consum”, afirmă Dan Hearsch, director în cadrul firmei de consultanță AlixPartners. „Timpul este la jumătate, iar costurile fixe, de asemenea”, mai spune el.

Mai multe camionete Cybertruck și alte mașini Tesla, fotografiate în mai 2025 în parcarea unei reprezentanțe din Detroit, FOTO: Jim West / imageBROKER / Profimedia Images

Tesla, comparată cu rivalii din China

BYD, de exemplu, a lansat cel puțin 17 modele SUV între 2020 și 2025 – de aproximativ două ori mai multe decât numărul de SUV-uri noi sau reproiectate lansate de Ford în aceeași perioadă.

Spre comparație, Tesla a lansat doar camioneta triunghiulară din oțel inoxidabil Cybertruck de la debutul producției Modelului Y, la începutul anului 2020.

În total, compania lui Musk a lansat doar șase vehicule din 2008 încoace, printre care sedanul Model S, SUV-ul Model X și Roadster-ul cu două locuri, produs timp de doar 4 ani între 2008 și 2012. Doar modelele 3 și Y – care împart aceeași platformă și majoritatea componentelor – s-au vândut în volume ridicate.

Musk a prezis că Tesla va vinde anual sute de mii de camionete Cybertruck. Până acum, în acest an, Tesla a vândut până la sfârșitul lunii septembrie aproximativ 16.000 de unități, potrivit firmei de cercetare Cox Automotive.

O camionetă de succes ar fi oferit Tesla un punct de sprijin în unul dintre cele mai profitabile segmente auto din SUA.

Libby afirmă că gama neobișnuit de restrânsă de modele lasă Tesla în afara altor segmente de mare volum, cum ar fi SUV-urile cu trei rânduri de scaune, care reprezintă 13% din vânzările de vehicule din SUA, potrivit datelor S&P Global Mobility. (Modelul X oferă un al treilea rând opțional, dar strâmt, în segmentul de lux.)

Modelul 3 face parte dintr-un segment mai mic și în declin, cel al mașinilor compacte. Problema și mai mare pentru modelele 3 și Y ar putea fi însă vârsta lor tot mai înaintată, afirmă și Garrett Nelson, analist la CFRA Research, care urmărește activitatea Tesla.

„Nu poți avea un portofoliu atât de învechit”, afirmă Nelson. „Vor plăti un preț pentru asta”, consideră acesta.