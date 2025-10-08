„Tesla pentru cerșetori”: Noile modele low-cost cu care producătorul de mașini electrice a mers în China stârnesc ironii

Autoturisme electrice Tesla, expuse în data de 6 octombrie 2025 la Salonul Auto Internațional de la Nanjing, FOTO: Costfoto-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utilizatorii chinezi de pe rețeaua socială Weibo, o platformă asemănătoare cu „X”, au opinii împărțite cu privire la noile modele economice lansate de Tesla pe piața locală și unii își arată dezamăgirea față de Elon Musk, relatează Business Insider.

Tesla a anunțat marți că va scoate la vânzare în China versiuni mai accesibile ca preț ale mașinilor sale Model Y și Model 3. Acestea, spre deosebire de versiunile „premium”, nu vor include dotări precum scaunele din piele, radioul, ecranul din spate pentru pasageri și funcția „Autosteer” din sistemul Autopilot al Tesla.

Prezentate de Tesla ca „Model Y Standard” și „Model 3 Standard”, ele vor costa în China 39.990, respectiv 36.990 de dolari. Ambele mașini sunt cu aproximativ 5.000 de dolari, adică în jur de 10%, mai ieftine decât versiunile lor „premium” și vor fi disponibile începând de luna viitoare.

Totuși, unii utilizatori chinezi de pe rețelele sociale au spus că nu sunt tentați de noile oferte ale Tesla.

„Versiunea de cerșetor a Modelului Y de la Tesla costă 230.000 de yuani. O vei cumpăra?” a scris marți un utilizator pe Weibo.

Chinezii compară mașinile Tesla cu cele ale producătorilor locali

Alți utilizatori ai Weibo, una dintre cele mai populare rețele de socializare din China, au spus că prețurile modelelor economice Tesla nu sunt la fel de competitive precum cele ale vehiculelor electrice produse de constructorii chinezi.

„Cu siguranță nu le voi cumpăra. Pentru același preț, am mult mai multe opțiuni de la producătorii locali”, afirmă un alt comentariu.

„Cu încă 10.000 RMB (n.r. yuani) în plus pot cumpăra Li i6. Nu ar fi o afacere mai bună?” a scris un alt utilizator, referindu-se la SUV-ul electric produs de Li Auto, un constructor auto chinez.

Însă alții cred că modelele economice s-ar putea vinde bine.

„Mulți vor spune că nu sunt interesați, dar Tesla ar putea ajunge să vândă o mulțime de astfel de mașini”, a comentat un utilizator.

„Mi-aș dori foarte mult una, dar nu-mi permit”, afirmă un alt comentariu.

Război al prețurilor pe piața mașinilor electrice din China

Aproximativ 100 de producători auto, inclusiv Tesla, sunt prinși într-un război feroce al prețurilor pe piața chineză a vehiculelor electrice. Anul trecut, Tesla a anunțat că va reduce prețurile modelelor sale Model 3, S, X și Y cu 14.000 de yuani, adică aproximativ 1.930 de dolari.

Principalul rival al Tesla în China, BYD, a redus agresiv prețurile, deși această strategie i-a afectat marjele de profit. În raportul său financiar din august, compania a declarat că „profitabilitatea pe termen scurt” a fost afectată de „marketingul excesiv” și reducerile prea mari.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, le-a spus investitorilor în cadrul unei teleconferințe din iulie, că „cel mai mare obstacol” în calea deținerii unui vehicul electric este prețul ridicat al acestuia.

„Dorința de a cumpăra mașina este foarte mare, doar că oamenii nu au suficienți bani în conturile lor bancare pentru a o achiziționa”, a spus Musk. „Literalmente, aceasta este problema. Nu lipsa dorinței, ci lipsa posibilității. Așa că, cu cât putem face mașina mai accesibilă, cu atât mai bine”, a mai spus el.

Vânzările Tesla în China au fost în declin. Gigantul vehiculelor electrice a vândut 129.000 de mașini în China în al doilea trimestru al anului 2025, în scădere cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Autoturisme.