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Actualitate

Evenimentul tehnologic al acestor zile. Modelul Tesla descris drept „rezultatul colaborării dintre cea mai bună companie auto și cel mai bun producător de rachete”

Sebastian Pricop
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După nouă ani de așteptare, Tesla a dezvălui săptămâna aceasta noul model Roadster cu un spectacol grandios în care modelul a folosit jeturi de aer pentru a sări peste un șir de modele Tesla existente, parcate unul lângă altul. Dincolo de elemente de cascadorie, compania americană nu a prezentat specificații concrete. Presa de specialitate a aflat, însă, caracteristicile „noului pariu” al lui Elon Musk.

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