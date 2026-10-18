Evenimentul tehnologic al acestor zile. Modelul Tesla descris drept „rezultatul colaborării dintre cea mai bună companie auto și cel mai bun producător de rachete”

După nouă ani de așteptare, Tesla a dezvălui săptămâna aceasta noul model Roadster cu un spectacol grandios în care modelul a folosit jeturi de aer pentru a sări peste un șir de modele Tesla existente, parcate unul lângă altul. Dincolo de elemente de cascadorie, compania americană nu a prezentat specificații concrete. Presa de specialitate a aflat, însă, caracteristicile „noului pariu” al lui Elon Musk.

Tesla a prezentat pentru prima dată prototipul pentru Roadster în noiembrie 2017 și a promis că va intra în producție în 2020. De atunci, au existat numeroase amânări. În prezent, nu există un termen clar, dar Musk a indicat spre 2028, potrivit publicației Electrek, specializată pe mașini electrice.

De asemenea, Tesla nu a oferit nicio estimare de preț pentru cele 3 variante care vor fi realizate în seria Roadsterd.

Dacă evenimentul de lansare a fost sărac în detalii, mai multe detalii au fost oferite pentru „Top Gear”. Lars Moravy, inginerul-șef al Tesla, și Franz von Holzhausen, directorul de design al mărcii, au făcut o descriere detaliată a platformei, bateriei, motoarelor electrice și designului modelului Roadster, potrivit InsideEVs, publicație online americană dedicată exclusiv mașinilor electrice.

De ce este capabilă noua Tesla Roadster

În primul rând, se bazează pe un șasiu complet nou și personalizat, care combină aluminiul și fibra de carbon, sistemele „steer-by-wire” și „brake-by-wire”, precum și discuri de frână din carbon-ceramică. Acesta integrează un pachet de baterii de înaltă tensiune, cu o tensiune nominală cuprinsă între 800 și 1.000 de volți, care utilizează celule litiu-ion pe bază de nichel dezvoltate special pentru Roadster.

Reprezentanții Tesla nu au oferit o cifră concretă privind capacitatea energetică, dar au afirmat că, în condiții normale de șofat, Roadster ar putea oferi o autonomie de aproximativ 500 până la 515 kilometri cu o încărcare completă. Aceasta este cu mult sub autonomia de 1.000 de kilometri promovată de Tesla atunci când a prezentat pentru prima dată Roadster.

Potrivit publicației de specialitate, modelul este în mod clar conceput mai degrabă ca o mașină de circuit decât ca un vehicul pentru călătorii pe distanțe lungi.

Cât de repede se încarcă

Roadster va fi dotat cu bateria cu cea mai rapidă încărcare produsă vreodată de Tesla, cu o putere maximă de intrare de 500 kW de la un Supercharger V4 și o putere maximă de ieșire de 1.000 kW. Potrivit lui Moravy, încărcarea de la 15% la 85% ar trebui să dureze 10 minute. Portul de încărcare este ascuns în spatele eleronului spate.

Vor fi disponibile trei versiuni, cea mai ușoară dintre ele cântărind aproximativ 3.700 de livre (1.700 de kilograme). Toate variantele sunt exclusiv cu tracțiune pe roțile din spate, fiind echipate cu o pereche de motoare electrice care permit vectorizarea cuplului pentru o mai bună manevrabilitate în viraje.

Varianta de bază dezvoltă peste 1.073 de cai putere (peste 800 kW) și un cuplu de v 1.200 Nm, în timp ce versiunile mai puternice au o putere declarată de peste 1.341 de cai putere (1.000 kW) și un cuplu de peste 1.400 Nm.

La ce viteză poate ajunge

Viteza maximă este în prezent de 344 kilometri pe oră, dar obiectivul este să crească la 530km/h.

Din punct de vedere al designului, mașina nu este de fapt un roadster, așa cum sugerează numele. În schimb, partea superioară din sticlă a ușilor tip fluture poate fi îndepărtată, rezultând un acoperiș în formă de T, la fel ca la Chevrolet Corvette de a treia generație.

Roadster este disponibil doar în versiunea cu două locuri și are un portbagaj, însă în versiunea Thrust, portbagajul este ocupat de un rezervor presurizat de 200 de litri care propulsează aer comprimat printr-un set de conducte de lungime egală.

În prezent, rezervorul poate fi umplut în două până la șase ore cu ajutorul unui sistem de azot de înaltă presiune. Compania lucrează la un sistem îmbunătățit care ar putea reduce timpul de umplere la mai puțin de 30 de minute. O singură încărcare durează aproximativ cinci-șase secunde și permite mașinii să accelereze de la zero la 100 kilometri în mai puțin de o secundă.

Mașina este dotată, de asemenea, cu numeroase elemente aerodinamice active, ceea ce o transformă într-un pachet destul de convingător, consideră InsideEVs.

Ce a spus Elon Musk

În cadrul evenimentului, noul model Tesla sport pentru două persoane a demonstrat că poate accelera de la 0 la 100 km/h în sub o secundă. Potrivit lui Musk, vehiculul folosește forța de aspirație de sub caroserie pentru a urca o rampă abruptă, unde a rămas suspendat cu roțile în sus. Apoi, mașina s-a rostogolit, s-a răsucit în aer și a folosit jeturi de aer pentru a ateriza.

„Apropo, succesul nu este garantat… Probabil că va funcționa, dar dacă nu va funcționa, suntem la o distanță sigură”, a glumit Musk.

Mai târziu, în cadrul demonstrației de joi, Roadster a folosit aceleași jeturi pentru a sări peste un șir de modele Tesla existente, parcate unul lângă altul, iar apoi a folosit jeturile din spatele mașinii pentru a accelera în timp record.

Mașina folosește 10 duze și ceea ce Musk a descris drept „rezervoare de aer de înaltă presiune” pentru a se propulsa, atât în aer, cât și pentru a accelera rapid atunci când se află la sol. El a descris tehnologia ca fiind „rezultatul colaborării dintre cea mai bună companie auto din lume (n.r. referire la Tesla) și cea mai bună companie de rachete din lume (n.r. referire la SpaceX)”.

Ce spun criticii

Hagerty, publicație cu profil auto, apreciază că rămâne de văzut dacă Roadster va „bate toate recordurile de pistă care au existat vreodată”, așa cum susține Musk.

Mai sunt și alte aspecte care rămân de văzut, spune publicația . Musk „nu este sigur că este neapărat legal în toate jurisdicțiile”, iar Roadster nu va intra efectiv în producție decât în 2028.

Nu s-au discutat detalii privind prețul, dar informațiile anterioare indică faptul că Roadster se va situa în intervalul de peste 200.000 de dolari.