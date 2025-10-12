Tesla va lansa un Model Y cu autonomie ultra-lungă datorită noii baterii

Tesla vrea să lansează o nouă versiune a modelului său emblematic Model Y, cu o autonomie de aproximativ 700 km, relatează publicația specializată The Driven.

Acum două luni, Tesla a anunțat modelul său electric cu cea mai mare autonomie. Este vorba despre noul Model 3 Long Range RWD cu un singur motor, care poate oferi până la 750 km autonomie WLTP.

Potrivit Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) din China, Tesla intenționează să facă la fel cu Model Y, lansând o nouă versiune cu o autonomie de aproximativ 700 km în ciclul WLTP.

Acest upgrade al autonomiei se datorează în principal utilizării unui nou pachet de baterii de 78,4 kWh pe bază de nichel-cobalt-mangan (NCM), furnizat de LG Energy pentru vehiculele Tesla cu autonomie extinsă din China.

Pe lângă asta, se așteaptă ca puterea să fie îmbunătățită față de varianta RWD de bază și să se potrivească cu motorul Model 3 Long Range RWD, oferind o putere maximă de 225 kW.

Mai multe informații despre noul model sunt așteptate în lunile următoare, dar este posibil ca lansarea să aibă loc chiar înainte de Crăciun. Nu este clar încă dacă acest model va fi disponibil doar în China sau va fi exportat și pe alte piețe.