Tesla va reduce producția Cybertruck la „gigafabrica” din Texas pentru a face loc noului produs-vedetă

Tesla intenționează să reducă treptat producția modelului Cybertruck la „gigafabrica” sa din Texas, în jurul mijlocului anului viitor, pentru a face loc creșterii producției modelului Cybercab, a anunțat vineri directorul executiv al companiei, Elon Musk, într-o postare pe X.

Nu este clar la acest moment dacă producția modelului Cybertruck va fi mutată la o altă unitate sau dacă va fi oprită complet, notează Reuters.

Fabrica din Austin a producătorului auto este singura unitate Tesla echipată pentru a fabrica componentele specializate ale acestui model, cel puțin potrivit informațiilor de la acest moment.

„Cybertruck a fost o platformă incredibilă de dezvoltare tehnologică și își continuă existența prin Cybercab”, a scris pe X și Wes Morrill, inginerul șef al proiectului Cybertruck.

Modelul Cybertruck, promovat de Musk drept un rival futurist al camionetelor de la producătorii auto tradiționali precum Ford, s-a confruntat cu dificultăți în a atinge popularitatea pe piața de masă pe care Musk o prevăzuse odată, încă de la lansarea sa din 2023.

Vehiculul s-a confruntat, de asemenea, cu numeroase campanii de rechemare și probleme legate de controlul calității, în timp ce Tesla a revizuit în repetate rânduri prețurile.

Între timp, Musk a plasat Cybercab în centrul ambițiilor Tesla privind robotaxiurile.

Musk a declarat de mai multe ori în trecut că intenționează să transforme Tesla într-o companie specializată în robotică și conducere autonomă, Cybercab urmând să fie principalul model autonom în cadrul unei rețele mai ample de vehicule fără șofer.