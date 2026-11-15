TEST Cele mai bune anvelope de iarnă. Multe modele, nerecomandate

Organizația germană ADAC, recunoscută pentru testele riguroase pe care le face cu anvelopele de iarnă, în condiții reale de ploaie și zăpadă, a anunțat rezultatele din testele acestui an pentru două dintre cele mai populare dimensiuni. Multe modele sunt însă nerecomandate.

Aderența pe zăpadă sau pe asfalt ud, frânarea pe aceste tipuri de suprafață, sunt principalul obiectiv al testelor pentru anvelope de iarnă realizat de ADAC și publicat în pragul sezonului rece, când în multe țări devine obligatorie echiparea mașinilor cu astfel de cauciucuri.

Rezultatele pentru unele dintre cele mai mici dimensiuni de anvelope, 185/65/R15, cu care sunt echipate foarte multe modele de oraș, arată că în continuare marii producători de renume reușesc să obțină scoruri foarte bune, în timp ce mărcile apărute peste noapte, în general din China, au scoruri dezastruoase. În urma testelor pentru această dimensiune, ADAC a anunțat că 9 din 16 anvelope testate nu sunt recomandate pentru achiziție, din cauza pericolului pe care îl reprezintă pe șosea. Celelalte au fost ierarhizate în funcție de mai mulți parametri, între care distanța de frânare uscat/umed/zăpadă, uzura, manevrabilitate, cost, emisii poluante.

Clasament cele mai bune/slabe anvelope 185/65/R15:

Bun

Continental WinterContact TS 870

Michelin Alpin 7

Satisfăcător

Hankook Winter i*cept RS3

Linglong Sport Master Winter

Optimo Winter Touring OW41

Goodyear UltraGrip Performance 3 GT

Radial WinterPro2 Evo

Acceptabil

Bridgestone Blizzak LM 005

Anvelope Nokian Snowproof 2

Vredestein Wintrac

Barum Polaris 6

Kumho WinterCraft WP52+

Viking WinTech NewGen2

Neadecvat

Sunny Winter max NW6112

Atlas Polarbear HP2

Rockblade Rock 868S2

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