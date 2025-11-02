Sari direct la conținut
Testele nucleare ordonate de Trump „nu sunt explozii nucleare”, spune secretarul pentru Energie: „Sunt teste de sistem”
Chris Wright, secretarul pentru energie în cabinetul lui Donald Trump, fotografiat în Biroul Oval, FOTO: Samuel Corum-CNP / Splash News / Profimedia

Testele nucleare ordonate de președintele american Donald Trump nu vor implica, deocamdată, explozii nucleare, a declarat duminică secretarul pentru Energie, Chris Wright, conform Reuters.

„Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem”, a spus Wright într-un interviu pentru Fox News. „Nu este vorba despre explozii nucleare, ci despre ceea ce numim explozii necritice.”

Testarea implică toate celelalte părți ale unei arme nucleare, pentru a verifica dacă funcționează și pot declanșa o explozie nucleară, a spus Wright, al cărui departament este responsabil cu testarea armelor nucleare americane.

Testele vor fi efectuate pe sisteme noi, pentru a se asigura că armele nucleare de înlocuire sunt mai performante decât cele anterioare, a declarat Wright în emisiunea „The Sunday Briefing” de la Fox News.

Cu puțin timp înaintea întâlnirii sale de joi cu liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, Donald Trump a anunțat că a ordonat armatei americane să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, o mișcare care pare să transmită un mesaj rivalilor nucleari China și Rusia.

Vineri, președintele american a reafirmat declarațiile sale, dar a evitat să răspundă direct când a fost întrebat dacă acestea includ și testele nucleare subterane, practicate frecvent în perioada Războiului Rece.

„Statele Unite au efectuat explozii de testare nucleară în anii 1960, 1970 şi 1980”, a spus Wright, care a adunat informaţii şi măsurători detaliate despre acele explozii.

„Cu ajutorul ştiinţei şi al puterii noastre de calcul, putem simula cu o precizie incredibilă exact ce se va întâmpla într-o explozie nucleară”, a spus Wright.

„Acum simulăm care au fost condiţiile care au produs acele efecte şi, pe măsură ce schimbăm proiectele bombelor, ce rezultate vor produce acestea?”

