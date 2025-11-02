Donald Trump susține că Xi Jinping știe care ar fi „consecințele” unei invazii a Chinei în Taiwan

Președintele american Donald Trump a declarat că omologul său chinez, Xi Jinping, cunoaște „consecințele” unei eventuale acțiuni militare chineze împotriva Taiwanului, dar a evitat să spună ce plănuiește în cazul în care China ar invada insula. „Nu pot să îmi dezvălui secretele”, a spus el în interviul difuzat duminică de CBS News.

Liderul SUA a fost întrebat în timpul interviului dacă le-ar ordona forțelor americane să apere Taiwanul în cazul unei operații militare chineze împotriva insulei, ceva ce Donald Trump susține că Xi Jinping nu ar face cât timp se află el la Casa Albă.

Trump a spus că subiectul nu a fost abordat în cadrul întrevederii pe care au avut-o săptămâna trecută.

„Nu l-a adus niciodată în discuție. Oamenii au fost puțin surprinși de asta”, a declarat liderul american. „Însă ei înțeleg ce se va întâmpla. El a spus deschis și oamenii săi au spus deschis la întâlniri: «Nu am face niciodată nimic cât timp președintele Trump este președinte», pentru că ei știu consecințele”, a adăugat Donald Trump.

Donald Trump și Xi Jinping, prima întâlnire după șase ani

Președinții Statelor Unite și Chinei s-au întâlnit joi în Coreea de Sud, stârnind speranțe cu privire la o dezamorsare a tensiunilor dintre principalele două economii ale lumii, scrie BBC.

Trump, care nu se mai întâlnise cu Xi Jinping de șase ani, a declarat că discuțiile au fost „minunate”. De partea cealaltă, Beijingul a afirmat că liderii au ajuns la un consens pentru a rezolva „probleme comerciale majore”.

Relațiile bilaterale au fost încordate după ce Donald Trump a început să taxe vamale noi împotriva Chinei, provocând riposte din partea Beijingului. Părțile au ajuns la un acord în mai, dar tensiunile au rămas la un nivel înalt.

Discuțiile de joi nu au dus la un acord formal, dar anunțurile făcute după eveniment sugerează că SUA și China sunt mai aproape de o înțelegere – ale cărei detalii sunt de multă vreme supuse unor negocieri în culise.

Negocierea acordurilor comerciale durează în mod normal ani de zile, însă țări din întreaga lume s-au văzut nevoite să ajungă la o înțelegere cu Trump în termen de câteva luni, pe fondul taxelor vamale drastice pe care le impusese președintele american pentru unii dintre principalii parteneri comerciali ai SUA.