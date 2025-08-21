Thailanda oferă zboruri interne gratuite pentru turiștii străini care o vizitează

Ministrul Turismului și Sportului, Sorawong Thienthong, intenționează să solicite Cabinetului un buget de 700 de milioane de baht (18,5 milioane euro) pentru o inițiativă de a atrage a cel puțin 200.000 de turiști străini internaționali către diverse destinații din Thailanda, scrie presa locală.

Sorawong a declarat pe 20 august că Ministerul Turismului și Sportului va prezenta Cabinetului săptămâna viitoare propunerea de alocarea bugetului către Autoritatea de Turism din Thailanda (TAT).

Inițiativa „Cumpărați zboruri internaționale și aveți zboruri interne gratuite în Thailanda” își propune să încurajeze vizitatorii străini să exploreze destinații dincolo de principalele orașe turistice ale Thailandei.

TAT va colabora cu șase companii aeriene interne – Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Airways International (Thai), Thai Lion Air și Thai VietJet – în cadrul unor activități comune pentru a stimula industria turismului din Thailanda ca motor cheie al creșterii economice.

„Inițiativa își propune să atragă cel puțin 200.000 de turiști străini, acoperind destinații din Thailanda, cu un accent deosebit pe orașele desemnate de UNESCO, locurile turistice populare și destinațiile cheie din țară”, a explicat Sorawong.

Turiștii străini care achiziționează bilete de avion standard către Thailanda prin intermediul site-urilor web ale companiilor aeriene sau direct cu opțiuni multi-city de la Thai și Bangkok Airways, sau prin servicii fly-thru/check-through de la Thai AirAsia, Thai Lion Air și Thai, sau prin intermediul agențiilor de turism online (OTA), vor primi bilete dus-întors gratuite pentru zboruri interne, alături de gratuitatea unui bagaj de 20 kg.

Fiecare călător va avea dreptul la două bilete de avion interne (unul pentru plecare și unul pentru întoarcere) sau poate opta pentru un bilet doar dus, în funcție de planurile sale de călătorie.