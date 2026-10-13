Thailanda vrea să introducă o taxă de „ieșire” din țară pentru turiști. Cât ar costa

Thailanda intenționează să obțină venituri suplimentare de la turiști, punând la încercare o industrie a turismului care nu și-a revenit încă pe deplin după pandemia de coronavirus, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

Guvernul premierului Anutin Charnvirakul analizează introducerea unei taxe de ieșire de aproximativ 1.000 de baht (30 de dolari) pentru călătorii thailandezi și străini care părăsesc țara și, separat, o taxă de 450 de baht pentru vizitatorii străini care sosesc în Thailanda pe calea aerului.

Bloomberg notează că aceste măsuri sunt o dovadă a încercării autorităților de la Bangkok de a crește veniturile după mai mulți ani de deficite bugetare, situate la aproximativ 3-4% din PIB. Pe de altă parte, turismul reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă, cheltuieli și venituri în valută.

Asociația tur-operatorilor din Thailanda a avertizat că taxa de ieșire ar putea reduce drastic numărul de pasageri, obligând companiile aeriene să reducă frecvența zborurilor și afectând turismul de intrare. Un astfel de rezultat ar contraveni și ambiției guvernului de a transforma Thailanda într-un hub aviatic regional, a comentat asociația.

Câți turiști au sosit în Thailanda anul acesta

În primele nouă luni ale anului, Thailanda a primit aproximativ 24 de milioane de turiști străini, o cifră în scădere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut și mult sub nivelul de aproape 40 de milioane înregistrat în 2019, înainte de pandemie.

Autoritatea pentru Turism din Thailanda mizează pe un număr de aproximativ 33 de milioane de vizitatori pentru acest an. Un total sub cel de 32,97 milioane înregistrat anul trecut ar marca prima scădere anuală, exceptând perioada pandemiei, de după 1995.

Lavaron Sangsnit, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe de la Bangkok, a declarat că taxa de ieșire propusă ar reactiva o taxă stabilită la 500 de baht, introdusă în urmă cu aproximativ două decenii. Legislația actuală permite guvernului să perceapă o taxă de până la 5.000 de baht, dar Lavaron a precizat că tariful luat în considerare este de aproximativ 1.000 de baht.

Taxa de „ieșire” ar putea fi inclusă în prețul biletelor de avion

Oficialul din Ministerul de Finanțe al Thailandei a mai declarat că taxa ar putea fi inclusă în prețul biletelor de avion, în loc să fie colectată separat la momentul plecării.

Oficialul a susținut că persoanele care își permit să călătorească în străinătate au o capacitate mai mare de a suporta acest cost suplimentar, iar fondurile colectate ar putea fi utilizate pentru promovarea turismului intern și pentru finanțarea asigurărilor de călătorie sau a acoperirii medicale de urgență.

Separat, ministrul Turismului și Sportului, Surasak Phancharoenworakul, a anunțat că Guvernul de la Bangkok intenționează să perceapă o taxă de 450 de baht vizitatorilor străini care sosesc în Thailanda pe calea aerului. Potrivit acestuia, peste 80% dintre respondenți au susținut propunerea în cadrul unei consultări publice online organizate recent.