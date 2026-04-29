„The Devil Wears Prada 2” revine pe marile ecrane după 20 de ani cu distribuția originală

După aproape două decenii de la lansarea filmului care a redefinit cultura pop și imaginea industriei modei pe marele ecran, „The Devil Wears Prada 2” va putea fi vizionat în cinematografele din România începând de astazi şi readuce în prim-plan personajele care au marcat o generație: Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton și Nigel.

Produs de 20th Century Studios, filmul îi reunește pe Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci în rolurile devenite iconice. Regizat de David Frankel și scris de Aline Brosh McKenna, continuarea apare la exact 20 de ani de la filmul original din 2006, păstrând distribuția care a făcut din primul film un fenomen global.

Alături de actorii consacrați, distribuția este completată de Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, B.J. Novak, Patrick Brammall, Simone Ashley, Caleb Hearon și Helen J. Shen.

Interesul pentru film a devenit evident încă înainte de lansare: primul trailer, publicat pe 1 februarie 2026, a adunat 222 de milioane de vizualizări în primele 24 de ore, ajungând cel mai urmărit trailer din istoria 20th Century Studios.

Noul film explorează o industrie a modei și a media aflată într-o transformare profundă, în care influența, relevanța și puterea editorială capătă sensuri diferite. Miranda Priestly se confruntă cu provocarea de a conduce imperiul Runway într-un peisaj dominat de platforme digitale, influenceri și noi reguli ale succesului. În același timp, Andy Sachs – ajunsă într-un moment matur al carierei – trebuie să se confrunte cu consecințele alegerilor făcute în trecut.



Acțiunea filmului se desfășoară între New York și Milano, două dintre capitalele globale ale modei. Universul revistei Runway este reconstruit la o scară mai amplă, iar povestea introduce și o nouă generație de personaje, reflectând dinamica actuală a industriei creative.

„The Devil Wears Prada 2 aduce pe marele ecran continuarea uneia dintre cele mai iubite povești din cinematografia modernă. Cu personaje emblematice, dialog memorabil, umor inteligent și un nou capitol ancorat în teme atât de actuale precum ambiția, puterea și reinventarea, această continuare se conturează ca unul dintre cele mai așteptate evenimente cinematografice ale anului. Filmul merită descoperit pe marele ecran, unde energia poveștii și experiența colectivă din sala de cinema transformă vizionarea într-un adevărat eveniment.” – Andreea Zidaru, Director General Forum Film România

Premiera internațională a filmului a adus atmosfera Runway în realitate, iar la evenimentul de lansare din România din megaplexul Cinema City, vedete din showbizul local au pășit pe covorul albastru cerulean, noul „covor roșu” al anului, inspirat de universul Mirandei Priestly. Antreprenori, personalități din televiziune, creatori de conținut și influenceri au completat tabloul serii, într-un spectacol de stil care a reunit unele dintre cele mai vizibile nume din România.

Experiența serii a fost susținută de partenerii evenimentului Mercedes-Benz, L’Oréal și Elle România, în timp ce Cinema City a completat atmosfera cu o experiență VIP pe măsura universului Runway.

Un spațiu exclusivist, pentru o reprezentație specială în care invitații au putut savura filmul din confortul reclinerelor premium, gândite cu adevărat pentru serile excepționale.

“Dacă în urmă cu douăzeci de ani Diavolul se îmbracă de la Prada transforma moda în spectacol, într-o Românie în care experiența cinema nu avea încă amploarea de astăzi, prezentul ne găsește într-un cu totul alt registru. Astăzi, maturitatea și forța personajelor se oglindesc într-o experiență pe măsură, construită la scară mare și 264 de ecrane Cinema City vor proiecta începând de azi unul din cele mai așteptate filme ale anului.

Ceea ce părea cândva o extravaganță – sălile VIP – a devenit între timp un standard al rafinamentului. Experiența premium nu mai este doar un detaliu aspirațional, ci un adevărat spectacol în sine: confort dus la superlativ, servicii atent orchestrate și magia marelui ecran trăită la cel mai înalt nivel. Exact ca în universul filmului, descoperim astăzi o lume care nu doar impresionează, ci strălucește cu adevărat: amplă, sofisticată și memorabilă.” – Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City Romania.

“Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este scena perfectă pentru Mercedes-Maybach S-Class. După 20 de ani, sărbătorim revenirea filmului cu o plasare la fel de elegantă a acestui model. Prin designul său sofisticat și excelența fără compromisuri, marca Maybach reflectă eleganța plină de încredere întruchipată de personajele principale ale filmului. Mașinile frumoase sunt atemporale și nu se demodează niciodată.” – Christina Schenck, Vicepreședinte, Digital & Communications și Relații cu Investitorii, Mercedes-Benz AG

“La fel ca universul Runway, L’Oréal a înțeles întotdeauna că frumusețea este mai mult decât estetică – este o expresie a puterii și a încrederii în sine. După 20 de ani, revenirea acestor personaje iconice ne demonstrează că autenticitatea și valoarea personală sunt atemporale, indiferent de modul în care se schimbă regulile industriei. Suntem mândri să fim parteneri în această lansare care celebrează nu doar stilul, ci și forța de a te reinventa, reconfirmând mesajul nostru fundamental: pentru că merităm.” – Oana Niculae, Senior Product Brand Manager L’Oreal Paris

Lansat în 2006, The Devil Wears Prada a devenit un reper în modă și cultura pop, cu personaje și momente care au intrat în imaginarul colectiv. The Devil Wears Prada 2 continuă această poveste și se anunță drept una dintre cele mai așteptate lansări ale anului.

Filmul va putea fi văzut în cinematografele din toată țara începând cu 29 aprilie 2026.

