Ți-ai pierdut actele și banii în vacanță, iar copilul este cu tine. Cum vă întoarceți în România și ce ajutor puteți primi de la stat

O geantă pierdută în vacanță poate lăsa o familie fără pașapoarte, cărți de identitate, bani și carduri bancare. Ce faci dacă ești într-o țară străină, copilul este cu tine și nu mai ai niciun document cu care să te poți întoarce acasă? Cum dovedești cine ești și cine te ajută dacă ai rămas și fără bani? Ministerul Afacerilor Externe ne-a explicat ce soluții au familiile care ajung într-o asemenea situație.

Chiar dacă ai pierdut toate documentele familiei, există o procedură prin care vă puteți întoarce în România. Iar dacă ai rămas și fără bani și nu poți primi rapid ajutor de acasă, legea prevede posibilitatea acordării unui sprijin financiar consular. În ce condiții poate fi acordat acest sprijin.

Primul pas dacă ai pierdut actele în străinătate: contactează consulatul României

Dacă nu mai găsești pașaportul sau cartea de identitate, contactează ambasada sau consulatul României din țara în care te afli. Explică ce documente ai pierdut, dacă printre ele sunt și actele copilului și dacă mai ai vreun document cu care îți poți dovedi identitatea.

Potrivit Legii nr. 248/2005, pierderea documentului de călătorie trebuie declarată imediat. În străinătate, declarația se poate face la ambasada sau consulatul României.

UNDE GĂSEȘTI DATELE DE CONTACT ALE CONSULATULUI: Intră pe pagina oficială eConsulat și selectează țara în care te afli și oficiul consular. Acolo poți găsi adresa, numerele de telefon și programul de lucru. Verifică și numărul pentru urgențe consulare, mai ales dacă ai descoperit lipsa documentelor în afara programului obișnuit. Sună înainte să te deplasezi și explică situația.

Cum obții un titlu de călătorie pentru tine și copil

Pentru a vă întoarce în România, trebuie să solicitați titluri de călătorie. Acestea sunt documente provizorii, eliberate de ambasadele și consulatele României cetățenilor care nu mai dețin documente de călătorie valabile.

Dacă au fost pierdute actele întregii familii, fiecare membru, inclusiv copilul, are nevoie de propriul titlu de călătorie.

Un titlu de călătorie este valabil cel mult 30 de zile și își pierde valabilitatea în momentul intrării în România. Nu înlocuiește pașaportul pentru continuarea vacanței în alte țări.

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