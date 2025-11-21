„Ți s-au lăsat sânii! Ai rămas cu burtică” – cum devin femeile „carne de tun” pentru industria de înfrumusețare

„Articolul publicat de Snoop despre proceduri estetice de rejuvenare vaginală fără baze științifice m-a zguduit nu prin noutatea tehnicilor, ci prin ceva mult mai cunoscut nouă, femeilor: felul în care corpul nostru ajunge să fie tratat ca o problemă de rezolvat, nu ca o realitate de acceptat. Mi-a reamintit o durere pe care o purtăm împreună. Aceea că, indiferent cum arătăm, ni se induce mereu ideea că «lipsește ceva». Ani la rând, acest mesaj se insinuează prin fiecare «ai cam rămas cu burtică după naștere», prin fiecare reclamă care promite «revenirea la corpul de dinainte», prin glume, comparații, priviri. E o presiune subtilă, dar constantă, care ne deturnează privirea până când nu mai vedem ce avem, ci ce ni s-a spus că ar trebui să fie.

Femeile nu își urăsc corpurile. Nici înainte de maternitate. Nici după. Nimeni nu se trezește într-o dimineață cu dorința bruscă de a «repara» ceea ce timpul, stresul sau viața au modificat. Durerea începe prin vocea lumii, nu prin vocea noastră. Comentarii aruncate în treacăt – „ți s-au lăsat sânii”, „nu te mai recunosc”, „ar trebui să ai mai multă grijă” – care, repetate, intră adânc în felul în care ne vedem.

Dorința de a „corecta” nu se naște în noi. Se cultivă în noi

Ani la rând, femeile au crescut cu același mesaj: nu e suficient să fii tu însăți. Trebuie să fii suplă, și tonifiată, și atrăgătoare, și discretă, și îngrijită, și prezentabilă, și impecabilă și permanent pregătită să treci testul privirilor celorlalți. Pentru unele femei, maternitatea aduce o altă presiune: nu e suficient să ai un copil, trebuie să arăți ca și cum corpul tău nu ar fi trecut prin nimic. Burtica, vergeturile, cicatricile, sânii lăsați devin «probleme» ce trebuie corectate. Pentru femeile fără copii, logica este aceeași, doar ambalajul diferă: ai voie să trăiești, dar corpul tău n-are voie să arate că ai trăit.

În acest teren fertilizat de nesiguranțe, industria estetică prosperă. Reclamele ne promit că putem fi «reparate». Influencerii ne arată transformări spectaculoase în 6 săptămâni.

