TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI / Angajații intră în grevă. Sindicat: „Ne-au spus clar: Nu vrem să vorbim cu voi”

Angajații TikTok din Germania au intrat în grevă, în semn de protest față de concedierea în masă a echipei responsabile de încredere și siguranță a platformei. Gigantul rețelelor sociale a anunțat că intenționează să desființeze întreaga echipă de moderare din Berlin, care se ocupă cu eliminarea conținutului dăunător, și să transfere această activitate către inteligență artificială și lucrători pe bază de contract. Măsura ar duce la concedierea a 150 de angajați, potrivit The Guardian.

Sindicatul care reprezintă angajații TikTok, ver.di, a încercat în ultimele săptămâni să negocieze cu compania. Kalle Kunkel, purtător de cuvânt al ver.di pentru regiunea Berlin-Brandenburg, a declarat că sindicatul a transmis TikTok o listă de revendicări privind acordarea de compensații pentru angajații afectați și prelungirea perioadei de preaviz la un an. Potrivit acestuia, până acum TikTok a refuzat să participe la negocieri.

„Practic, ne-au spus: «Nu vrem să vorbim cu voi», iar după asta am organizat două greve”, a declarat Kunkel. „Dar nici acum nu reacționează.”

Angajații din Berlin deservesc piața vorbitoare de limbă germană, care are aproximativ 32 de milioane de utilizatori activi, potrivit sindicatului. TikTok are câteva birouri în Germania, însă sediul din capitală este cel mai mare, cu aproximativ 400 de angajați. Concedierea echipei de încredere și siguranță ar însemna o reducere a personalului cu aproape 40%.

Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a TikTok, a declarat că disponibilizările propuse au scopul de a „simplifica fluxurile de lucru și de a îmbunătăți eficiența” și că „rămânem pe deplin angajați în protejarea siguranței și integrității platformei noastre”.

În Germania, ca și în alte țări, echipa de încredere și siguranță are rolul de a se asigura că videoclipurile scurte publicate pe platformă nu conțin conținut dăunător și nu încalcă regulile companiei. Aceasta presupune identificarea materialelor care includ violență, pornografie, dezinformare sau discurs instigator la ură. Potrivit sindicatului, membrii echipei analizează până la 1.000 de videoclipuri pe zi, iar această muncă umană este adesea realizată în combinație cu sisteme de inteligență artificială.

Tendința globală de înlocuire a moderatorilor cu inteligență artificială

În ultimul an, TikTok a redus personalul din echipele de încredere și siguranță la nivel global, înlocuind adesea complet acești angajați cu sisteme automatizate. În septembrie, compania a concediat întreaga echipă de 300 de moderatori de conținut din Țările de Jos. În octombrie, TikTok a anunțat că va înlocui aproximativ 500 de moderatori din Malaezia cu sisteme de moderare bazate pe inteligență artificială. În februarie anul acesta, Reuters a relatat că TikTok a început să concedieze o parte semnificativă a echipelor de încredere și siguranță din Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Concedierile din Germania vin după ce, în 2024, CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, a declarat, în fața Congresului SUA, că compania va crește cheltuielile pentru echipele de încredere și siguranță. El s-a angajat atunci să aloce peste 2 miliarde de dolari pentru o echipă de peste 40.000 de persoane la nivel global. Sopel, purtătoarea de cuvânt, a precizat că TikTok investește încă 2 miliarde de dolari în acest domeniu anul acesta, însă nu a răspuns la întrebările privind numărul actual de angajați din aceste echipe la nivel mondial.

TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, riscă să fie interzisă în Statele Unite dacă nu este vândută unui cumpărător aprobat de guvern, însă Donald Trump i-a acordat mai multe amânări de câteva luni de la aplicarea interdicției.

Alte companii de social media, inclusiv Snap Inc, X și Meta – proprietara Facebook și Instagram – au redus, de asemenea, în ultimii doi ani, echipele de încredere și siguranță. În mai, NPR a dezvăluit că Meta intenționează să înlocuiască 90% dintre angajații care se ocupă de verificarea produselor cu sisteme de inteligență artificială, inclusiv pe cei din domeniul încrederii și siguranței. Meta și X au renunțat, de asemenea, la programele de verificare a informațiilor de către oameni, înlocuindu-le cu notițe adăugate de alți utilizatori.

„Înlocuirea oamenilor care au rolul de a se asigura că platformele sunt sigure și respectă drepturile tuturor utilizatorilor, inclusiv ale minorilor, va duce la mai multe greșeli și la experiențe mai dăunătoare”, a declarat Aliya Bhatia, analistă principală de politici la organizația non-profit Center for Democracy and Technology, care studiază moderarea automată a conținutului.

Greve și proteste față de înlocuirea angajaților cu inteligență artificială

Externalizarea acestei activități către inteligența artificială este problematică, a spus Kunkel. Angajați ai TikTok s-au plâns sindicatului că sistemul automatizat de moderare al companiei a clasificat videoclipuri cu steagul curcubeu al comunității Pride drept conținut dăunător, deși acestea nu încalcă politicile platformei. În schimb, au reclamat angajații, AI-ul poate trece cu vederea materiale care sunt cu adevărat nepotrivite.

„Inteligența artificială nu poate identifica cu adevărat imagini sau videoclipuri problematice, mai ales când este vorba de conținut sofisticat”, a spus Kunkel.

Uniunea Europeană are reguli mai stricte decât alte regiuni ale lumii în ceea ce privește reglementarea platformelor tehnologice și moderarea conținutului. În baza Actului privind Serviciile Digitale, adoptat în 2022, companiile de social media, inclusiv TikTok, sunt obligate să protejeze riguros platformele împotriva conținutului dăunător, altfel riscă amenzi consistente.