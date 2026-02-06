TikTok „creează dependență” în mod voit și forțează creierul utilizatorilor în „modul pilot automat” pentru a nu se opri din scroll, acuză Bruxelles-ul / Compania riscă o amendă uriașă

O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință acum gigantul chinez cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică radical algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european.

Funcții precum scroll-ul infinit, autoplay-ul și notificările push constante nu sunt simple opțiuni de design, ci mecanisme care forțează creierul utilizatorului să intre într-un „mod pilot automat”, arată investigația preliminară a Comisiei Europene.

Executivul european subliniază că TikTok folosește un sistem de „recompensă variabilă” similar jocurilor de noroc, conceput special pentru a alimenta nevoia compulsivă de a consuma conținut nou.

În evaluarea sa, TikTok este acuzată că a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe platformă noaptea sau frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația. Cercetările științifice citate în anchetă arată că acest comportament „poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor”.

Ce măsuri trebuie să ia TikTok

Comisia consideră că măsurile actuale de atenuare a riscurilor, precum instrumentele de gestionare a timpului și controlul parental, sunt ineficiente. Potrivit documentului, aceste instrumente „nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență”, fiind descrise ca fiind „ușor de respins”.

În această etapă, Comisia Europeană consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său pentru a proteja utilizatorii. Printre măsurile solicitate se numără dezactivarea în timp a funcției de „scroll infinit”, implementarea unor „pauze de ecran” eficace, inclusiv în timpul nopții, și adaptarea sistemului de recomandare a conținutului.

Sancțiuni record

Aceste constatări preliminare nu anticipează rezultatul final al anchetei, însă oferă platformei TikTok posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Compania poate examina documentele din dosar și poate răspunde în scris argumentelor prezentate de Executivul european.

În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale. În cazul în care opiniile Comisiei vor fi confirmate, instituția poate emite o decizie de neconformitate.

O astfel de hotărâre poate declanșa o amendă „proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării”, care poate ajunge până la maximum 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Verdictul de astăzi, 6 februarie, face parte dintr-o anchetă oficială lansată pe 19 februarie 2024 pentru a verifica dacă platforma respectă normele europene din Actul legislativ privind serviciile digitale.

Pe lângă designul care creează dependență, investigația vizează și așa-numitul „efect de gaură de iepure” al algoritmilor de recomandare, dar și riscul ca minorii să fie expuși la conținut inadecvat vârstei lor. Bruxelles-ul analizează totodată modul în care TikTok își îndeplinește obligațiile de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate și securitate pentru utilizatorii tineri.

Ancheta a inclus deja evaluarea modului în care cercetătorii au acces la datele publice ale platformei, concluziile pe acest segment fiind adoptate în octombrie 2025. În ceea ce privește transparența publicității, acest capitol a fost închis oficial în decembrie 2025 după ce TikTok și-a asumat o serie de angajamente obligatorii în fața Comisiei Europene.