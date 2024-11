Actorul principal din filmele „Dune” afirmă că următorul rol i-a provocat atacuri de panică fiindcă joacă o legendă în viață – VIDEO

E probabil cel mai în vogă actor al momentului la Hollywood după ce a jucat rolul principal în noile filme „Dune” și alte lungmetraje apărute recent, însă Timothée Chalamet spune că următorul său rol i-a provocat atacuri de panică întrucât va interpreta o legendă în viață, relatează IndieWire.

„A fost ceva care mă făcea să merg la culcare panicat – să pierd un moment de descoperire ca personajul – indiferent cât de pretențios sună asta – fiindcă eram pe telefonul meu sau din cauza oricărei alte distrageri. Am avut 3 luni din viața mea să îl joc pe Bob Dylan, după 5 ani în care m-am pregătit să îl interpretez”, a explicat el într-un interviu acordat revistei Rolling Stone.

„Așadar, cât timp am fost implicat în asta, aceea a fost obsesia mea eternă. [Bob Dylan] merita asta și chiar mai mult”, a subliniat el.

Chalamet îl joacă pe Dylan în A Complete Unknown, un film biografic ce urmează să aibă premiera internațională în data de 25 decembrie, dar va ajunge în cinematografele din România abia pe 7 februarie 2025, potrivit Cinemagia.

„La festivalul din Newport, în 1965, tânărul Bob Dylan își schimbă modul de exprimare pe scena muzicii folk, trecând la muzică electrică și transformând rock-ul în vocea unei generații – definind unul dintre cele mai revoluționare momente din muzica secolului XX”, ne spune descrierea oficială a lungmetrajului.

Timothée Chalamet spune că i-a fost frică să rateze un singur pas în timpul filmărilor

Chalamet a mai declarat pentru revista Rolling Stone că a respectat cu sfințenie imperativul de a nu ieși din rol până la încheierea filmărilor, mergând până în punctul de a se pierde pe sine.

„Doamne ferește să ratez un pas fiindcă eram Timmy. Pot fi Timmy pentru tot restul vieții mele!”, a subliniat el, folosind forma abreviată a prenumelui său.

Actorul în vârstă de 28 de ani a indicat de asemenea că a abordat personajul lui Dylan și cum să rămână în rol cu lucrurile pe care le-a învățat de la nume mari alături de care a jucat în trecut.

„Actorii grozavi cu care am lucrat, Christian Bale la Hostiles sau Oscar Isaac la Dune, puteau să facă asta și să își păzească procesul”, a afirmat el.

Edward Norton, care îl joacă în filmul despre Bob Dylan pe cântărețul american de folk Pete Seeger, a explicat la rândul său cât de dedicat a fost Chalamet.

„Fără vizitatori, fără prieteni, fără reprezentanți, fără nimic. Nimeni nu vine în jurul nostru în timp ce facem asta. Încercăm să facem ce putem mai bine cu ceva care este atât de simbolic și sacrosanct pentru atât de mulți oameni”, a relatat el.

Johnny Cash va fi și el parte a poveștii filmului biografic despre Bob Dylan

În afară de Chalamet și Norton din distribuția filmului ce urmează să apară în cinematografele românești în februarie anul viitor mai fac parte și alți actori cunoscuți, unii dintre ei remarcându-se la Hollywood în ultimii câțiva ani.

Tânăra actriță americană Elle Fanning o va juca pe cântăreața Sylvie Russo – iubita lui Dylan între 1961 și 1964 -, în timp ce Monica Barbaro (The Cathedral, Top Gun: Maverick, FUBAR) va fi legendara Joan Baez, o altă muză a cântărețului care a devenit în 2016 primul muzician din istorie ce a primit Premiul Nobel pentru Literatură grație versurilor sale.

Actorul american Boyd Holbrook, care a jucat rolul Corintianului în serialul Netflix The Sandman și pe Klaber în Indiana Jones and the Dial of Destiny, îl va interpreta în noul lungmetraj pe Johnny Cash, o altă legendă a muzicii americane.

Regizorul filmului despre Bob Dylan va fi James Mangold, cineastul american care a regizat și apreciatul lungmetraj biografic Walk the Line din 2005, despre Cash.

O parte din cele mai apreciate cântece ale lui Dylan sunt din anii 1960, când se va desfășura povestea filmului iar cântece precum Blowin’ in the Wind și The Times They Are a-Changin’ au devenit simboluri ale mișcărilor anti-război și pentru drepturile civile la scară mondială.

