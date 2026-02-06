Timothy Busfield, pus oficial sub acuzare pentru abuzuri sexuale asupra unor gemeni. Cazul actorului din populara serie „The West Wing”

Actorul și regizorul american Timothy Busfield a fost inculpat de un mare juriu din New Mexico pentru presupuse abuzuri sexuale asupra unor copii gemeni, conform anunțului făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters.

Busfield se predase luna trecută, după ce procurorul districtual din comitatul Bernalillo, Sam Bregman, a depus o plângere penală în care îl acuză de abuzuri asupra unor gemeni pe parcursul a doi ani din filmările de la seria Fox „The Cleaning Lady”. Cei doi băieți aveau pe atunci șapte sau opt ani, iar acum au 11.

Într-un mesaj video înainte de a se preda, actorul cunoscut pentru rolul din „The West Wing” susținea că acuzațiile care îl vizează sunt „minciuni” și că va fi exonerat.

După aproximativ o săptămână, un judecător a ordonat eliberarea lui Busfield din închisoare, stabilind că nu există suficiente probe pentru o arestare preventivă.

Inculpat pentru patru capete de acuzare

Permițând procurorilor să continue procedurile, un mare juriu a votat joi și l-a inculpat pentru patru cape de acuzare legate de susținerea de contacte sexuale cu copii.

Rechizitoriul nu era public vineri dimineață, dar în plângerea inițială procurorul districtual susținea că Busfield i-a abuzat pe gemeni în timpul filmărilor la „The Cleaning Lady”, în Albuquerque, cel mai mare oraș din statul american New Mexico. Busfield a fost producător executiv al seriei și a și regizat câteva episoade.

Busfield a devenit faimos pentru rolurile interpretate în seriale populare ca „The West Wing” de la NBC, care a fost difuzat în perioada 1999-2006 și în care a jucat un rol de reporter la Casa Albă, sau „Thirtysomething” de la ABC, din anii `80, în care a jucat un rol de director de agenție de publicitate.

El este căsătorit cu Melissa Gilbert, actriță și fostă președintă a sindicatului Screen Actors Guild.

Revista Variety a relatat recent că Busfield va fi scos din viitorul film „You Deserve Each Other” produs de Amazon MGM, în contextul acuzațiilor cu care se confruntă. În plus, pe 12 ianuarie, NBC a retras din grilă un episod al serialului „Law & Order: SVU” în care acesta apărea ca actor invitat.