Organizația de tineri PSD din Botoșani, pescuit și artificii într-o arie protejată. „Nu suferă natura că au aruncat câteva bețe în baltă”

Peste 100 de persoane au participat la „concursul de pescuit” de pe malul Prutului, în zona comunei Ripiceni, organizat de Tineretul Social Democrat din Botoșani. Programul anunța „petrecere” și „foc de artificii”. Totul s-a desfășurat însă într-un sit protejat, iar evenimentul a încălcat mai multe reguli.

„Peste 100 de participanți la Concursul de pescuit organizat de TSD Botoșani”, scria organizația de tineret din PSD pe pagina de Facebook, în 13 octombrie, la trei zile de la eveniment.

Postarea este însoțită și de fotografii. Se vede o campare cu rulote și mașini și un foc de artificii.

Potrivit afișului evenimenului organizat de TSD Botoșani, concursul urma să aibă loc pe „malul Prutului, în zona Micul Paradis, accesibilă cu orice tip de autoturism”.

A avut loc la un kilometru distanță de Micul Paradis, pe marginea Prutului, parte din dintr-un sit protejat.

Arie protejată pentru păsări

Zona Micul Paradis se află în comuna Ripiceni, județul Botoșani, pe malul lacului Stânca-Costești. Lacul Stânca-Costești este un lac de acumulare pe Prut, la granița cu Republica Moldova.

Este și o arie protejată pentru păsări – cu codul ROSPA0058 în rețeaua Natura 2000 -, care ține de la lac și mai sus, spre nord, până în dreptul localității Manoleasa Prut.

Limita sitului / FOTO: Captură de ecran din regulamentul sitului Stânca-Costești

Evenimentul a început din data de 9 octombrie, cu camparea. Pe 10 octombrie, de la ora 09:00, a început concursul de pescuit. Dar pescuitul nu este singura activitate pe care au avut-o.

Concursul a fost urmat de o „petrecere” și de un foc de artificii, conform afișului evenimentului. Iar pe același afiș scria și că „sunt interzise muzica și orice fel de zgomot pe toată durata concursului”.

„Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu 1 kilogram de pește”.

Într-un videoclip postat de TSD Botoșani se vede cum participanții au anunțat câștigătorii concursului la microfon, apoi la eveniment au făcut un foc de tabără și au stat la un foc de artificii.

Evenimentul TSD Botoșani / Video: TSD Botoșani / Facebook

Ce spune regulamentul sitului

Potrivit Regulamentului Sitului ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești, „perturbarea liniștii prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea echipamentelor audio, moto) este strict interzisă. Situl ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești este definită (…) ca o zonă liniştită din spaţiu deschis care (…) permite un nivel de zgomot de maximum 45 dB. Orice depășire a acestei limite de către o sursă antropică constituie o abatere de la prezentul regulament a celui care generează zgomotul”.

45 de decibeli reprezintă mai puțin și decât echivalentul unei conversații obișnuite, explică un specialist pentru HotNews.

„Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive şi tabere cei interesați vor cere în prealabil aprobarea Custodelui. Organizarea şi desfășurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizului”, mai menționează regulamentul.

Ce reguli au fost încălcate

Avizul vine de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) Botoșani. Participanții nu au făcut nicio solicitare pentru evenimentul din sit către ANANP, pentru că, susțin ei, nu au fost în sit. Dar pozele și localizarea trimisă chiar de unul dintre organizatori arată altceva.

Gabriel Ciobanu, care apare pe afișul concursului drept „persoană de contact” alături de președintele TSD Botoșani Victor Mahalu, a indicat pentru HotNews locul în care au pescuit tinerii social democrați – la aproximativ un kilometru în nord de pensiunea Micul Paradis.

El a trimis reporterei HotNews pe WhatsApp mai multe fotografii din Google Maps cu locația concursului.

„Am cerut acea aprobare de la Poliția de Frontieră, iar de la Mediu și la celelalte chestii, nu știu să vă zic exact, pentru că nu eu sunt președintele TSD, eu sunt organizator și atât”, a spus el în conversația cu HotNews.

El a susținut că „de documentație și ce ține de organizarea asta, s-au ocupat cei de la TSD”. „Eu nu am nicio treabă. Habar nu aveam. Nu a fost o chestie făcută într-un mod intenționat”, a mai spus Ciobanu înainte să închidă telefonul.

Organizatorul care devine doar un pescar

Președintele TSD Botoșani, Victor Mahalu, vorbește în discuția cu HotNews doar despre necesitatea avizului de la Poliția de Frontieră, pentru că se aflau aproape de granița cu Republica Moldova.

Despre avizul de la Agenția de Arii Protejate, însă, Mahalu spune că nu era necesar, întrucât nu se aflau în aria protejată. Când i s-a spus că atât organizatorul Gabriel Ciobanu, cât și instrumente de geolocalizare arată contrariul, președintele TSD Botoșani Victor Mahalu își schimbă primele declarații.

Ciobanu nu mai este organizator, care apare și pe afiș ca persoană de contact, ci pescar, iar apariția lui pe afiș era doar pentru „sfaturi pescărești”: „Domnul Ciobanu este pescar, noi nu avem treabă cu el”.

Victor Mahalu, președintele TSD Botoșani / FOTO: TSD Botoșani / Facebook

„Acum, locul este acoperit în totalitate de apă”

„Locația aia nici nu mai există acum. Locul unde am fost noi atunci la acel eveniment este acoperit în totalitate de apă. Deci eu am vrut să merg personal acolo să vă trimit locația, dar acolo nu mai există. Pur și simplu acolo e apă. Prutul crește de la o zi la alta sau scade în funcție de vreme”, explică Mahalu în discuția cu HotNews.

El susține că „ne-am orientat după harta aia”. Este vorba despre harta Natura 2000, unde apar ariile protejate din Europa.

Întrebat de ce Gabriel Ciobanu a indicat locația din apropiere de Micul Paradis ca locație a evenimentului, Mahalu spune că „pescuitul s-a desfășurat undeva la malul apei, iar locul propriu-zis, unde am stat noi sau unde am mâncat ceva, a fost mai încolo de malul apei. Mult mai încolo de malul apei”.

„Nu am făcut nimic rău”

Din fotografiile și filmările publicate de TSD Botoșani pe pagina de Facebook se observă că participanții se aflau pe suprafața apei rămasă descoperită din cauza nivelului scăzut al apei.

Tot din fotografii se vede și unde se aflau mașinile și corturile participanților – la câțiva zeci de metri distanță de mal.

Fotografiile și filmările cu drona, publicate tot de TSD Botoșani, arată pe acest teren treptele lăsate de apă, nisip, pietre sau mâl. Și Mahalu confirmă că locul unde se aflau pescarii este acum acoperit de apă. Tot râul Prut din zona localității Manoleasa până la Lacul Stânca-Costești este parte a sitului ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești.

„Eu știu unde vreți să ajungeți voi, că rea credință. Eu vorbesc în nume propriu și acum eu n-am făcut nimic rău. Nu știu dacă merit să pățesc așa ceva – niște iluzii aduse rău asupra noastră”, a mai transmis Mahalu.

Artificiile anunțate pe afiș „erau de la o aniversare de lângă”

Despre limita de 45 de decibeli din sit, președintele TSD Botoșani spune că nu a fost încălcată, amintind din nou că nu se aflau în zona de arie protejată. Mai mult decât atât, „petrecerea” din program a fost „o socializare, nicidecum o petrecere”.

Evenimentul TSD s-a finalizat cu un foc de artificii, potrivit filmărilor. Apărea și în programul evenimentului anunțat de TSD Botoșani.

„Noi nu am dat cu artificii. Au fost artificii, dar nu le-am dat noi”, a mai spus el.

Artificiile aparțineau, spune în discuția cu HotNews șeful tineretului social-democrat din Botoșani, unor persoane care nu erau printre participanți și care își care serbau o aniversare.

„Pentru confirmarea decibelilor, dumneavoastră, puteți să dați un presupus”, mai spune Mahalu.

Fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu explică cum se măsoară: „Nu contează unde ai produs zgomotul respectiv. La un metru după ce ai trecut de graniță în sit, măsori decibelii. Și oricare ar fi factorul extern, el poate aduce perturbații sitului”.

„Când ai artificii, e o problemă, într-adevăr, că acolo, în momentul în care se produce detonarea, vibrația duce la un sunet mai mare de 45 decibeli. Cu mult mai mare”, mai spune el.

Berceanu estimează că sunetul artificiilor este între 100 și 130 de decibeli. Scala decibelilor e logaritmică: fiecare 10 dB în plus înseamnă un zgomot perceput de ureche ca aproximativ de două ori mai tare.

„Nu suferă natura că au aruncat câteva bețe în baltă”

Printre participanți s-au aflat și primarul PSD al orașului Botoșani, Cosmin Andrei, și fostul ministru al Muncii și actual deputat, Marius Budăi.

Marius Budăi și Cosmin Andrei / FOTO: TSD Botoșani / Facebook

HotNews l-a contactat pe primarul Cosmin Andrei, care le-a luat apărarea tinerilor. „Din câte știu, colegii care au organizat au obținut toate autorizațiile necesare. Nu suferă natura că au fost niște tineri și au aruncat câteva bețe în baltă. Cei care trebuie să urmărească ariile protejate, mediul, tot ceea ce se întâmplă, trebuie să își facă datoria cu marii poluatori și cu marile probleme. Nu cu niște tineri care nu au prejudiciat cu nimic natura”, a spus el.

El a mai spus că s-au strâns toate deșeurile și că „nu a fost poluare de niciun fel”.