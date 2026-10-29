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Actualitate

Organizația de tineri PSD din Botoșani, pescuit și artificii într-o arie protejată. „Nu suferă natura că au aruncat câteva bețe în baltă”

Ștefania Gheorghe
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Peste 100 de persoane au participat la „concursul de pescuit” de pe malul Prutului, în zona comunei Ripiceni, organizat de Tineretul Social Democrat din Botoșani. Programul anunța „petrecere” și „foc de artificii”. Totul s-a desfășurat însă într-un sit protejat, iar evenimentul a încălcat mai multe reguli. 

  • Unul dintre organizatori a indicat locația evenimentului într-un dialog cu HotNews: o zonă protejată. După conversația telefonică, a șters mesajele. Geolocalizarea arată însă același lucru: era un sit protejat. 
  • Primarul PSD al orașului Botoșani le ia apărarea tinerilor și spune că nu e nicio problemă. „Cei care trebuie să urmărească ariile protejate, mediul, tot ceea ce se întâmplă, să își facă datoria cu marii poluatori”.