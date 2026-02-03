„Tinerii au transformat compania noastră într-una de succes!”

Antreprenorul Teofil Dascălu, co-fondator al uneia dintre cele mai inovatoare companii din agricultura locală, consideră că elevii și studenții care au făcut stagii de practică în fermele sale au adus un real profit companiei. Ca el sunt zeci de antreprenori din agricultură, dar elevii din liceele agricole au nevoie de sute, chiar de mii pentru a se pregăti pentru viitoarele lor meserii. CRPE îi încurajează să-și deschidă fermele către învățământul agricol, să ia elevi în practică și să crească astfel noi generații de profesioniști în agricultură.

Profesioniștii în agricultură se cresc în fermă, nu-i găsești „gata de cules”. Există oameni buni pe care îi formezi, dar asta presupune să fii pregătit să îi descoperi. Iar cea mai directă și simplă variantă pentru a descoperi viitoarele talente din agricultură este organizarea unui stagiu de practică în ferme și în hale de producție din industria agroalimentară.

Articol susținut de CRPE

