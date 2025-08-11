Tinerii șomeri din China au ajuns să plătească companii pentru a merge la locuri de muncă false. „Au nevoie de aceste locuri”, spune un profesor / Cum explică

În mai multe orașe din China au apărut companii care primesc bani pentru a lăsa tinerii să mimeze munca, iar tinerii chinezi apelează la ele, scrie BBC.

„Nimeni nu ar vrea să lucreze fără salariu sau, mai rău, să plătească ca să lucreze. Cu toate acestea, companiile unde te poti preface că lucrezi sunt tot mai populare printre tinerii șomeri din China și chiar a dus la o creștere a lor”, scrie BBC.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care rata șomajului în rândul tinerilor este una ridicată, la peste 14%, iar locurile de muncă sunt tot mai greu de găsit.

În plus, unii tineri care au avut propriile afaceri au ajuns la faliment, iar ei nu știu acum ce sa facă.

Este cazul lui Shui Zhou, în vârstă de 30 de ani, care a deținut o afacere cu produse alimentare. El plătește acum în jur de 3,60€ pe zi pentru a se preface că este angajat la companie numită „Prefă-te că lucrezi”, aflată în orașul Dongguan. Acolo se întâlnește cu alți 5 oameni care fac același lucru.

„Un fenomen comun”

„Sunt foarte fericit, pare că lucrăm împreună”, a declarat el, pentru sursa citată.

Pe lângă Dongguan, astfel de companii mai sunt și în orașe precum Shenzhen, Shanghai, Nanjing sau Wuhan.

Aceste locuri arată ca birouri obișnuite, funcționale, și au calculatoare, acces la internet sau săli de întâlnire. Participanții pot folosi calculatoarele pentru a-și căuta locuri de muncă sau pentru a-și lansa propria afacere.

Uneori, în taxa zilnică – care este între 3,6 și 6 euro, sunt incluse gustări, prânz sau băuturi.

„Fenomenul de a te preface că lucrezi este foarte comun în zilele noastre. Din cauza schimbărilor economice și discrepanței dintre sistemul educațional și realitatea de la locul de muncă, tinerii au nevoie de aceste locuri pentru a se gândi la pașii următori.”, a declarat doctorul Christian Yao, lector la Universitatea din Wellington, la secția de management.

„Nu vând un spațiu de lucru, ci demnitatea de a nu fi o persoană inutilă”

Xiaowen Tang, 23 de ani, a absolvit facultatea acum un an și nu a găsit încă un loc de muncă, așa că a închiriat un birou la o companie asemănătoare din Shanghai.

Asta deoarece univesitatea lui nu eliberează diplomele de absolvire până când foștii studenți nu dovedesc că au lucrat cel puțin un an după absolvirea studiilor.

De astfel, din cauza acestei situații, 40% dintre cei care vin la compania „Fă-te că lucrezi” sunt tineri care au absolvit recent și care vin să facă poze ca să dovedească foștilor profesori că lucrează, spune proprietarul companiei.

Un procent mic din clienți vin ca să facă față presiunii din partea părinților. 60% din clienți sunt liber profesioniști. Majoritatea au vârste cuprinse între 25 și 30 de ani.

„Eu nu vând un spațiu de lucru, ci demnitatea de a nu fi o persoană inutilă”, spune proprietarul firmei.

El a spus că nu știe dacă afacerea va fi una profitabilă, însă este un experiment social care „folosește minciuni ca să mențină respectul, dar permite oamenilor să descopere adevărul.”.