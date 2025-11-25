Dronă rusească de câteva ore în spațiul aerian al României. A traversat trei județe. Acum se află în Vrancea / Aeronave de luptă au fost ridicate de la sol. Anunțul MApN

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate marți dimineață de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și de la baza aeriană 86 Fetești, după ce radarele ministerului Apărării Naționale au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național, a anunțat MApN. Locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje de avertizare RO-Alert.

Două drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc în jurul orei 6:30, iar una dintre acestea a străbătut județele Tulcea și Galați și a ajuns în estul județului Vrancea, unde se afla și în jurul orei 9:40.

Tot în jurul orei 9:40, polția Republicii Moldova a anunțat că o dronă a căzut pe o casă, dintr-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești.

UPDATE ora 9:40: Un mesaj RO-Alert a fost transmis și pentru populația din estul județului Vrancea, a anunțat purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel, la Digi24. Anterior, locuitorii din Tulcea și Galați au primit în această dimineață mesaje RO-Alert.

Reprezentantul MApN a declarat că este vorba despre „o țintă aeriană pe care noi o avem în monitorizare începând de dimineață în județul Tulcea, apoi în zona județului Galați”. Avioanele sunt încă în aer și monitorizează situația. Nu au fost raportate incidente, a precizat el.

Întrebat dacă este vorba despre aceeași dronă, purtătorul de cuvânt a spus că este prea devreme să spună acest lucru, dar a precizat că „piloții au aprobare de angajare a țintei”.

„De la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, până acum, cu această pătrundere avem 13 situații de pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Totodată, aproximativ 40 de situații, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul român”, a mai spus reprezentantul MApN.

Avioane de luptă ridicate de la sol

MApN a transmis că la ora 6.28 au fost ridicate în aer două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației, a precizat ministerul într-un comunicat.

Ținta aeriană de mici dimensiuni a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.

Apoi, potrivit MApN, la ora 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, de lângă Fetești.

La 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

Zece minute mai târziu, la 07.50, sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

Mesaje RO-ALERT în Tulcea și Galați

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea și două mesaje pentru județul Galați – primul pentru zona de est, iar al doilea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil.

Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județelor Tulcea și Galați.

Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112.