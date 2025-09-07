Țintele pe care susține Rusia că le-a vizat în cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului

Imagine de la Kiev, duminică, 7 septembrie 2025, în contextul valului de rachete și drone lansate de forțele ruse. Credit: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Ministerul apărării de la Moscova a făcut o serie de declarații, duminică, despre operațiunea pe care oficialii ucraineni au descris-o drept cel mai amplu atac aerian al Rusiei de la începutul războiului. Acesta a avut loc în cursul nopții, iar la Kiev, potrivit autorităților ucrainene, a ucis cel puțin trei persoane, a rănit alte câteva zeci și a avariat clădiri, inclusiv pe cea a cabinetului ucrainean de miniștri, notează AFP și The Guardian.

În comunicatul transmis, potrivit Reuters, Ministerul rus al apărării susține că a folosit aeronave, drone, rachete și artilerie pentru a ataca fabricile de armament ucrainene, infrastructura de transport utilizată de armata ucraineană, aerodromuri și arsenale.

„Aeronave operaționale-tactice, vehicule aeriene fără pilot, forțe de rachete și artilerie… au avariat ținte din complexul militar-industrial și infrastructura de transport a Ucrainei utilizată în interesul Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Ministerul rus al apărării.

Moscova a susținut, totodată, că forțele sale au atacat fabrici de drone, instalații de depozitare și lansare pentru drone cu rază lungă de acțiune, arsenale, aerodromuri, stații radar și locuri în care se adunau soldați ucraineni și mercenari străini.

Potrivit Moscovei, apărarea rusă a doborât trei bombe aeriene ghidate, trei rachete HIMARS și 210 drone.

De asemenea, ministerul a declarat că trupele ruse au preluat controlul asupra satului Khoroșe din regiunea Dnipropetrovsk a Ucrainei.

Forțele aeriene ucrainene au declarat, duminică, că Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului, potrivit AFP. La Kiev, oficialii au declarat că operațiunea Moscovei a ucis cel puțin trei persoane, inclusiv pe o mamă și bebelușul ei în vârstă de două luni, notează și The Guardian. În atac a fost avariată și clădirea cabinetului ucrainean de miniștri, conform anunțului făcut de premier.