Tipografia Global Print obține certificarea ESG: un pas major pentru sustenabilitate în industria tipografică din România

Într-un context în care sustenabilitatea nu mai este o opțiune, ci o necesitate, Global Print devine prima tipografie din România care obține certificarea ESG – Environmental, Social & Governance. Este un pas semnificativ pentru o industrie adesea asociată cu un consum ridicat de resurse, iar Tipografia Global Print demonstrează că tehnologia și responsabilitatea pot coexista într-un model de business eficient și etic.

Ce înseamnă ESG și de ce este important?

Certificarea ESG evaluează performanța unei companii în raport cu trei piloni esențiali: protecția mediului, responsabilitatea socială și calitatea guvernanței. Obținută în urma unui proces riguros de audit, certificarea ESG oferă garanții clare privind angajamentul unei companii față de dezvoltarea durabilă.

Tipografia Global Print și angajamentul față de mediu

Tipografia Global Print a investit în tehnologii verzi, utilizând cerneală ecologică, echipamente moderne cu consum redus și hârtie certificată FSC. Compania produce standuri POSM din materiale reciclabile, contribuind activ la reducerea amprentei de carbon în lanțul de marketing și publicitate.

Performanță socială și guvernanță etică

Tipografia Global Print se implică în comunitate, susține proiecte culturale, aplică politici de recrutare incluzive și respectă normele GDPR. Deciziile de business sunt ghidate de principii de integritate și transparență, iar colaborările se bazează pe încredere reciprocă.

Scor ESG de 85/100 – o performanță de referință

Procesul de certificare a inclus verificări detaliate, implementarea de soluții CRM, optimizarea producției și trecerea la energie regenerabilă. Scorul obținut, 85 din 100, reflectă un standard înalt în industrie și oferă partenerilor siguranța unui cadru de lucru etic și eficient.

Un model de bune practici pentru industria tiparului

Tipografia Global Print devine un reper pentru tipografiile din România care vor să evolueze în direcția sustenabilității. Certificarea ESG nu este doar o realizare de moment, ci un angajament pentru viitor: investiții continue în inovație, reducerea impactului asupra mediului și dezvoltare responsabilă.

Certificarea ESG – un avantaj pentru parteneri și clienți

Colaborarea cu o tipografie ESG înseamnă:

– integrare în lanțuri de producție sustenabile;

– acces la soluții POSM ecologice și eficiente;

– o garanție că valorile de responsabilitate socială și protecția mediului sunt respectate.



