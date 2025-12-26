„Tirania este în plină expansiune”. Jimmy Kimmel îl critică pe Donald Trump într-un mesaj de Crăciun

Jimmy Kimmel spus că a fost un „an excelent” pentru fascismul din SUA sub conducerea lui Donald Trump, avertizând telespectatorii britanici cu privire la amenințarea cenzurii, relatează Sky News.

Prezentatorul american de talk-show a folosit mesajul său de Crăciun adresat joi telespectatorilor din Marea Britanie pentru a declara victoria libertății de exprimare asupra apelurilor președintelui Trump de a-i anula emisiunea, comentează Axios.

Postul public britanic Channel 4 alege o personalitate de renume pentru a transmite un mesaj alternativ celui anual al monarhului britanic de Crăciun, iar Kimmel a recunoscut în mesajul său că „nu are nicio idee” despre ce se întâmplă în Marea Britanie, dar a afirmat că „tirania este în plină expansiune” în SUA.

Kimmel are o dispută de lungă durată cu președintele SUA, care s-a intensificat de când emisiunea sa a fost suspendată în septembrie de postul de televiziune ABC din cauza criticilor pe care le-a lansat la adresa liderului de la Casa Albă și a „bandei MAGA” pentru modul în care au gestionat moartea lui Charlie Kirk.

Trump a sărbătorit suspendarea prezentatorului, spunând că Kimmel „nu este o persoană talentată” și că a fost „concediat din lipsă de talent”, înainte de a cere ca și alți prezentatori de stânga, Jimmy Fallon și Seth Myers, să aibă aceeași soartă.

Emisiunea a fost repusă în grila de program săptămâna următoare, după ce ABC, deținută de Disney, s-a confruntat cu reacții negative din partea vedetelor, fanilor și susținătorilor libertății de exprimare.

„Din perspectiva fascismului, acesta a fost un an cu adevărat grozav”

În mesajul său de Crăciun pentru Channel 4, o parodie a mesajului oficial al familiei regale din ziua de Crăciun, Kimmel a spus: „Din perspectiva fascismului, acesta a fost un an cu adevărat grozav. Tirania este în plină expansiune aici”.

El a reflectat asupra anulării și revenirii asupra deciziei a emisiunii sale, spunând: „Noi am câștigat, președintele a pierdut – și acum sunt din nou în emisie în fiecare seară, oferindu-i celui mai puternic politician de pe Pământ o critică dură, pe deplin meritată”.

El s-a referit la președinte ca „Regele Donny al VIII-lea” și a sugerat că acesta „cere execuții”.

El a adăugat: „Aici, în Statele Unite, în acest moment, demolăm atât la figurat, cât și la propriu structurile democrației noastre. De la presa liberă, la știință, la medicină, la independența judiciară, la însăși Casa Albă, suntem într-o adevărată mizerie.

Și știm că acest lucru vă afectează și pe voi, și voiam doar să vă cer scuze”, a spus el ridicând din umeri.

„Nu suntem toți ca el”

„Și vrem să știți, sau cel puțin eu vreau să știți, că nu suntem toți ca el. Nu suntem toți așa.”

Spre finalul emisiunii, el a spus: „Nu suntem deștepți. Suntem americani. Nimeni nu știe mai bine decât voi că întotdeauna suntem puțin în urmă, dar reușim să ne descurcăm până la urmă? Poate. Dați-ne vreo trei ani. Vă rog.”

Difuzată pentru prima dată în 1993, emisiunea anuală a fost alternativă la discursul televizat anual al monarhului și are scopul de a transmite telespectatorilor un mesaj despre evenimentele anului.

Comici precum Chris McCausland, Sir Stephen Fry și actorul Danny Dyer au ținut discursul în ultimii ani.