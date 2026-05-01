Tisza lui Peter Magyar transmite că nu participă la fondarea niciunui partid nou de dincolo de granițele Ungariei

„Partidul Tisza lucrează pentru unitatea și reconcilierea națiunii maghiare, nu își asumă niciun rol în fondarea niciunui partid nou, de dincolo de granițele Ungariei, și nu susține inițiative care ar duce la divizarea comunității”, a declarat într-o postare Zoltán Tarr, vicepreședintele Tisza, formațiunea lui Péter Magyar, care va prelua în curând guvernarea în Ungaria.

Potrivit agenției ungare de presă MTI, preluată de Rador Radio România, politicianul, care, în calitate de viitor șef al Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură, va fi responsabil și de menținerea relațiilor cu maghiarii de dincolo de granițele Ungariei și din diaspora, a mai subliniat: „Respectăm principiul fundamental, enunțat înainte de alegeri, conform căruia considerăm că formarea vieții politice interne a comunităților maghiare de dincolo de granițele țării este sarcina celor care locuiesc acolo și, prin urmare, nu ne vom amesteca”.

„În acest spirit, în pofida tuturor informațiilor sau insinuărilor contrare, nu vom participa la fondarea niciunui partid nou de dincolo de granițele Ungariei și nu vom sprijini inițiative care ar fi potrivite pentru divizarea comunității”, a precizat Zoltán Tarr în postarea sa pe Facebook.

Reacția vine după anunțul lui István Kátai, fondator al unei filiale Tisza în Transilvania, privitor la iniţiativa de înfiinţare a unui nou partid maghiar în România, numit Partidul Unității Maghiare din România (RMPE).

În postarea sa, Tarr a amintit că viitorul prim-ministru, Péter Magyar, a spus clar la întâlnirile sale recente cu reprezentanții partidelor maghiare de dincolo de granițele Ungariei că își va baza relațiile cu maghiarii de dincolo de granițele țării și cu organizațiile care îi reprezintă „pe o bază clară și transparentă”.

Zoltán Tarr a subliniat că protejarea intereselor și identității culturale a etnicilor maghiari de dincolo de granițele Ungariei nu reprezintă o sarcină secundară pentru viitorul guvern, că drepturile deja dobândite vor fi păstrate în orice circumstanțe, dar, în același timp, se așteaptă schimbări fundamentale în privința transparenței și eficienței utilizării resurselor primite din Ungaria.

El a reiterat, astfel, anunțul anterior al lui Magyar conform căruia, în interesul unei gestionări responsabile și al clarității, viitorul guvern Tisza va verifica utilizarea subvențiilor alocate acestor comunități maghiare în ultimul deceniu.