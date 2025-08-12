Titus Corlățean, mesaj pentru conducerea PSD: „Există o responsabilitate politică pentru eșecuri” / El spune că echipa Grindeanu „s-a jucat cu statutul”

Primul membru PSD intrat în cursa internă din partid pentru președinția partidului, Titus Corlățean, a criticat marți, actuala conducere a social-democraților și a spus că Marcel Ciolacu nu ar fi trebuit să candideze niciodată la alegerile prezidențiale.

Titus Corlățean a spus că dacă va ajunge președinte al PSD după congresul partidului care este de așteptat să aibă loc în toamnă va trebui „regândită” funcționarea coaliției de guvernare. El nu a susținut concret că va dori ca partidul să iasă de la guvernare, însă a spus că „dacă lucrurile nu funcționează, care e logica de a merge înainte?”.

Titus Corlățean a criticat și decizia liderilor PSD – printre care Mihai Tudose, Sorin Grindeanu și Paul Stănescu – de a rămâne în fruntea partidului după „eșecul” lui Marcel Ciolacu și al partidului la prezidențiale și după demisia lui Ciolacu de la conducerea PSD.

„Există o responsabilitate politică pentru eșecuri, pentru pierderi de electorat. 1,3-1,5 milioane de electori care s-au dus în alte zone. E o pierdere grea, traumatizantă. Această responsabilitate politică ar fi trebuit asumată, să discutăm, să dezbatem în partid și să facem analiza, să avem o discuție colegială și bărbătească”, a spus Corlățean, la Senat.

Întrebat de reporterul HotNews dacă toată conducerea PSD ar trebui să facă un pas în spate după aceste eșecuri de care vorbește, Corlățean a răspuns: „Vă spun un lucru: alegerea s-a făcut pe un sistem care are și avantaje și profunde dezavantaje, acel sistem de moțiune”.

„De fapt, e ca la guvern, când prim-ministrul își dă demisia toată echipa care a fost învestită la pachet, nu pe competiții individuale, este demisionară. La noi s-a jucat așa cu statutul”, a spus Titus Corlățean.

Titus Corlățean: Marcel Ciolacu nu trebuia să candideze la alegerile prezidențiale

Vorbind despre deciziile luate de PSD în ultimele luni, Titus Corlățean a spus că Marcel Ciolacu ar fi trebuit să rămână premier și să nu candideze la alegerile prezidențiale. El a fost întrebat dacă din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan a pierdut Sorin Grindeanu din susținerea membrilor PSD.

„Nu îmi face plăcere să fac analize cu nume și prenume față de colegi. Aici e un proces politic pe care unii colegi nu l-au înțeles sau nu și l-au dorit să și-l asume. E firesc ca în politică când pierzi dramatic și când faci parte din echipa care vine cu un candidat care n-ar fi trebuit să fie candidat la președinție (n.red.: Marcel Ciolacu) și putea să continue un mandat rezonabil de bun de prim-ministru (…). Care e responsabilitatea celor care au condus acest partid?”, a întrebat Corlățean.

Ce spune Titus Corlățean despre întoarcerea lui Victor Ponta în partid

Întrebat, marți, dacă Victor Ponta va mai avea loc în echipa sa dacă ajunge președinte al PSD, Corlățean a susținut că „mecanismul de manipulare din partea celor deranjați a dat drumul la această chestiune”. Corlățean a fost, timp de doi ani, între 2012 și 2014, ministru al Afacerilor Externe, în Guvernul condus de Victor Ponta.

El a subliniat că proiectul pe care îl are pentru PSD este unul „plecat din partid, cu oamenii strict ai partidului”.

„Că ne știm, că am fost colegi, e altă chestiune. Că Ponta cu Grindeanu nu se iubesc, iarăși știm treaba asta. Dar discuția și proiectul este exclusiv al membrilor PSD și atât”, a declarat Titus Corlățean.

„În general, cine a plecat din partid n-a prea avut succes politic”, a spus Corlățean despre Ponta, iar apoi a vorbit și despre eforturile pe care trebuie să le facă PSD pentru a „recupera” electoratul care l-a votat pe Victor Ponta la prezidențialele din luna mai – peste 1.230.000 de persoane.

„Relansarea unui partid se face printr-o reînnoire profundă”

Duminică, Titus Corlățean a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

„N-ar trebui să fie o surpriză o candidatură la președinția PSD, pentru că suntem după un proces în ani și care s-a accelerat de anul trecut, care consacră existența unui PSD într-o criză foarte serioasă. Regula în politică e foarte simplă: atunci când îți pierzi credibilitatea și ai generat o traumă partidului, au fost greșeli comise, e firesc să înțelegi că relansarea unui partid se face printr-o reînnoire profundă”, a mai declarat, marți, Titus Corlățean.

El a adăugat că partidul a avut întotdeauna „resurse de reînnoire și relansare”, iar „oamenii de rând din partid au generat schimbarea”.