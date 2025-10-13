Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Proiectul nostru de înnoire nu este fezabil. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale”

După retragerea lui Corlățean, actualul președinte interimar Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la șefia partidului.

Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni că se retrage din cursa pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, spunând că proiectul său pentru reînnoirea partidului nu este fezabil.

Retragerea sa, cu puțin timp înainte de congresul PSD, îl lasă pe Sorin Grindeanu drept candidat unic la șefia partidului. Consiliul Politic Național al PSD se întâlnește chiar luni pentru a stabili data Congresului partidului.

Corlățean a avut mai multe critici la adresa partidului, într-un mesaj postat pe Facebook, scrie News.ro.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta”, a spus el.

„PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a mai scris Corlăţean pe Facebook.

El a mulțumit colegilor săi Robert Cazanciuc şi Constantin Toma, deşi spune că au mai fost şi alţii, pe care a evitat însă să îi expună, „pentru a evita anumite repercusiuni”.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a mai spus Corlăţean.

Corlățean a acuzat de asemenea lipsa unei vieți democratice în partid.

„Trebuie să constat că în PSD-ul de astăzi găsim tot mai puţini bărbaţi politici. Sunt mulţi oameni în continuare pregătiţi, de bună calitate, care pot reforma şi au performat. Foarte puţini care sunt capabili, doritori şi curajoşi să-şi asume public opiniile pe care le susţin altfel pe la colţuri, şuşotit, cu teamă, cu frici de a nu fi vizualizaţi, monitorizaţi”, a spus el.

„Este o concluzie tristă care arată că, din păcate, PSD-ul nu mai are o viaţă politică democratică vie în partid şi asta înseamnă moartea politică a unui partid”, a spus el.

Corlățean şi-a anunţat pe 10 august intenţia de a candida la şefia PSD.

”Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecţi, pregătiţi, educaţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat atunci Corlăţean.

Ulterior, a apreciat că PSD nu ar fi trebuit să intre la guvernare.

La acel moment, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că concurenţa este bună în cadrul formaţiunii, dar că lupta electorală internă nu trebuie să ducă la slăbirea partidului.

„Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…) PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiţie internă“, a declarat Sorin Grindeanu, referindu-se la candidatura lui Titus Corlăţean pentru funcţia de preşedinte al PSD.