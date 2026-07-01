„Toată lumea profită”. Trump explică cum a câștigat peste 1 miliard de dolari din criptomonede în primul an de mandat

„Știți de ce obțin profit? Pentru că piața bursieră este în creștere, toată lumea profită”, a spus președintele, citat de Reuters.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că nu are nicio legătură cu finanțele sale personale, la o zi după ce a raportat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile familiei sale în domeniul criptomonedelor.

El a afirmat că multe persoane obțin profituri datorită creșterii pieței bursiere din SUA.

„Nu mă implic. Avem fonduri care îmi gestionează banii”, a declarat Trump reporterilor la Baza Comună Andrews, în timp ce se pregătea să plece cu avionul spre Dakota de Nord.

Documentele financiare, declarația sa anuală pentru anul 2025 depusă la Biroul de Etică Guvernamentală al SUA, au arătat că societățile sale au primit aproape 800 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, o afacere din domeniul criptomonedelor pe care el și fiii săi au cofondat-o.

Aceste venituri, pe care președintele le împarte cu membrii familiei, au inclus peste 520 de milioane de dolari din vânzarea de tokenuri criptografice și peste 250 de milioane de dolari din vânzarea participațiilor în afacerea World Liberty.

„Știți de ce obțin profit? Pentru că piața bursieră este în creștere, toată lumea profită”, a spus Trump.

Ce a spus Casa Albă

Casa Albă a subliniat în repetate rânduri că Trump și-a plasat afacerea într-un trust administrat de fiii săi și a negat orice conflict de interese.

Secretara adjunctă de presă a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că președintele a făcut cu mândrie din SUA „capitala mondială a criptomonedelor”.

Ea a adăugat: „Toate acțiunile președintelui Trump și ale administrației sale sunt întreprinse în interesul superior al poporului american – iar orice așa-ziși «reporteri» care insistă asupra altora reciclează aceeași narațiune obosit și falsă pe care democrații și presa tradițională o promovează de un deceniu.”

Trump a criticat în trecut criptomonedele, numind Bitcoin o „înșelătorie” și un „dezastru care urmează să se întâmple”.

Însă dezvăluirea de marți arată că veniturile sale din criptomonede eclipsează veniturile din afacerea sa imobiliară, care i-a adus inițial faima.