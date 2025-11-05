„Toate planurile noastre sunt îndeplinite”. Putin spune ce pot noile arme cu capacitate nucleară ale Rusiei / Racheta balistică Oreșnik, în producția de serie

Președintele Vladimir Putin a lăudat marți unele dintre cele mai noi arme ale Rusiei, descriindu-le ca fiind mai rapide și mai eficiente, capabile să asigure securitatea și paritatea strategică a țării sale și chiar să fie utilizate în extracția metalelor rare și în misiunile de pe Lună, scriu Reuters și The Kyiv Independent.

Putin a lăudat calitățile rachetei de croazieră Burevestnik și ale super-torpilei Poseidon, în cadrul unei ceremonii de premiere a experților care au contribuit la proiectarea și construirea armelor.

„Rezultatul pe care l-ați obținut are, fără exagerare, o semnificație istorică pentru poporul nostru, asigurând securitatea și paritatea strategică pentru deceniile următoare și, putem spune cu îndrăzneală, pentru întregul secol XXI”, a spus Putin, în comentariile sale relatate de agențiile ruse de știri.

Săptămâna trecută, Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes racheta Burevestnik cu capacitate nucleară, afirmând că aceasta poate evita orice sistem de apărare antiaeriană. Șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, generalul Valeri Gherasimov a susținut că racheta a parcurs 14.000 de kilometri (8.700 mile).

Marți, Putin a lăudat viteza rachetei – de peste trei ori mai mare decât viteza sunetului – și sistemul acesteia de propulsie, cu reactoare nucleare mici, care pot fi puse în funcțiune mult mai rapid decât reactoarele standard – în câteva secunde.

El a spus că o navă de război NATO se afla în apropiere în momentul testării rachetei.

Liderul de la Kremlin a anunțat săptămâna trecută și testarea cu succes a super-torpilei nucleare Poseidon, despre care analiștii militari spun că este capabilă să devasteze regiunile de coastă prin declanșarea unor valuri radioactive uriașe în ocean.

La ceremonia de marți, Putin a declarat că viteza torpilei o depășește cu mult pe cea a oricărei nave de suprafață.

Putin a mai afirmat că tehnologiile nucleare la scară mică utilizate atât în racheta Burevestnik, cât și în torpila Poseidon sunt deosebit de utile pentru activitățile din Arctica și pentru călătoriile în spațiu și, în cele din urmă, pentru construirea unei stații pe Lună.

Aceleași tehnologii sunt la fel de utile și pentru crearea de surse de energie pentru extragerea metalelor rare, a adăugat el.

Anunț privind racheta Oreșnik

Putin a mai spus că Rusia a început producția în serie a rachetei balistice cu rază medie de acțiune (IRBM) Oreșnik, care, potrivit Rusiei, a fost utilizată pentru prima dată pentru a ataca Ucraina în noiembrie 2024.

Anunțul a venit la aproape un an după ce președintele rus a promis în decembrie 2024 că țara sa va începe producția în serie a rachetelor Oreșnik „în viitorul apropiat”.

Putin a lăudat starea tehnologiei pe care o deține Rusia în domeniul apărării și a spus că producția în serie a rachetei Oreșnik era în derulare.

„Am dezvoltat și am desfășurat sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik, am început producția în serie și am echipat rachetele noastre balistice intercontinentale și rachetele lansate de pe submarine cu sisteme moderne de rachete antibalistice”, a adăugat el.

Rusia a desfășurat pentru prima dată racheta experimentală Oreșnik în timpul unui atac asupra orașului ucrainean Dnipro, pe 21 noiembrie anul trecut, despre care Putin a spus că a fost un răspuns de ripostă la utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune ale SUA și Regatului Unit împotriva teritoriului rus.

Oreșnik este proiectată să transporte arme nucleare, deși Putin a spus că nu era înarmată cu o ogivă nucleară în timpul atacului asupra orașului Dnipro.

Putin a afirmat în 2024 că Oreșnik este o nouă armă care poate zbura cu o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului și nu poate fi interceptată de sistemele occidentale de apărare antiaeriană – o afirmație respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Deși au fost dezvăluite puține detalii despre rachetă, analiștii din domeniul apărării consideră că Oreșnik este o versiune îmbunătățită a rachetei rusești RS-26 Rubez, dezvoltată pentru prima dată în 2011.

Zelenski a afirmat recent că Rusia este capabilă să producă până la șase rachete Oresșnik pe an. Liderul ucrainean a susținut, de asemenea, că forțele ucrainene au distrus o rachetă balistică Oreșnik în Rusia în vara anului 2024.

Putin a mai declarat marți că racheta balistică intercontinentală (ICBM) Sarmat a Rusiei va fi testată în condiții de luptă în acest an și va intra în „serviciul de luptă” al armatei în 2026.

„Toate planurile noastre de creare a sistemelor avansate de armament, de dezvoltare a complexului industrial de apărare și de dotare a armatei și marinei ruse cu echipamente și arme moderne sunt îndeplinite”, a spus el.

Putin a mai susținut că Rusia „nu reprezintă o amenințare pentru nimeni”.