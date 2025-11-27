Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane

Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU, citați de The Guardian.

Jakarta a depășit Tokyo pentru a deveni cel mai populat oraș din lume, potrivit unui studiu al ONU care utilizează noi criterii pentru a oferi o imagine mai precisă a urbanizării rapide care determină creșterea metropolelor.

Capitala Indoneziei are 42 de milioane de locuitori, potrivit unei estimări a diviziei de populație a Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU, publicată în raportul World Urbanisation Prospects 2025 (Perspective privind urbanizarea mondială până 2025) din această lună.

Jakarta este urmată de capitala Bangladeshului, Dhaka, cu 37 de milioane de locuitori.

O nouă metodologie

Cu o populație de 33 de milioane de locuitori, Tokyo – definit în studiu ca un megalopolis ce include trei prefecturi învecinate – a coborât pe locul al treilea.

Asta prin comparație cu raportul anterior al ONU din 2018, care plasa capitala japoneză pe primul loc, cu o populație de 37 de milioane de locuitori.

Orașele cu peste 10 milioane de locuitori. Sursa: ONU

Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU.

Evaluările anterioare, care utilizau date bazate pe definiții extrem de variate, aveau tendința de a acorda prioritate orașului Tokyo, a declarat Patrick Gerland, șeful secției de estimări și proiecții demografice a departamentului ONU, citat de The Guardian.

„Noua evaluare oferă o delimitare mai comparabilă la nivel internațional a extinderii urbane, bazată pe criterii demografice și geospațiale similare”, a spus Gerland.

Cele mai populate zece orașe

Numărul persoanelor care trăiesc în orașe s-a dublat față de 1950, când locuitorii din mediul urban reprezentau 20% din cei 2,5 miliarde de oameni ai lumii, potrivit raportului.

Acum, locuitorii din urban reprezintă aproape jumătate din populația globală – 8,2 miliarde de oameni.

Până în 2050, se preconizează că două treimi din creșterea populației globale va avea loc în orașe, adaugă raportul.

Evoluția celor mai populate zece orașe până în 2025 – și o estimare până în 2050. Sursa: ONU

Numărul megalopolisurilor – definite ca orașe cu cel puțin 10 milioane de locuitori – s-a mărit semnificativ, de la opt în 1975 la 33 în 2025.

Nouă dintre cele mai populate 10 orașe – Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi, Shanghai, Guangzhou, Manila, Kolkata și Seul – se află în Asia.

Al 10-lea, Cairo, este în Africa.

Potrivit unei proiecții a ONU, până în 2050, Dhaka va depăși populația Jakartei și va deveni cel mai populat oraș, cu

Situația în Tokyo

Cei 33 de milioane de locuitori ai zonei metropolitane Tokyo sunt răspândiți pe o suprafață extinsă care cuprinde prefecturile înconjurătoare Saitama, Chiba și Kanagawa.

Aceasta din urmă include Yokohama, un oraș cu 3,7 milioane de locuitori.

Conform noilor criterii, Tokyo a fost cel mai populat oraș din lume până în jurul anului 2010, când a fost înlocuit de Jakarta.

În timp ce regiunea Tokyo, utilizată în studiul ONU, a reflectat restul Japoniei în ceea ce privește declinul populației din ultimii ani, orașul în sine se îndreaptă în direcția opusă.

Conform guvernului metropolitan din Tokyo, populația celor 23 de cartiere speciale și a celor 26 de orașe mai mici care alcătuiesc ceea ce s-ar putea numi orașul „Tokyo propriu-zis” este în prezent de puțin peste 14 milioane, comparativ cu 13,2 milioane în urmă cu un deceniu.

Migrația netă către capitala japoneză a încetinit în timpul pandemiei Covid-19, dar s-a redresat de atunci, impulsionată de afluxul de tineri în căutare de locuri de muncă și oportunități de educație, potrivit ministerului afacerilor interne.