Tom Cruise părăsește un apartament de lux din Londra după jaful magazinului de la parter. „Cartierul devine mai puțin sigur în fiecare săptămână”

Tom Cruise a părăsit apartamentul de 35 de milioane de lire sterline din Knightsbridge (centrul Londrei) pentru că zona nu mai este sigură, scrie presa britanică.

Hoți înarmați cu ciocane și macete au spart un magazin Rolex aflat la parterul clădirii în care locuiește Cruise. Atacatorii, aflați pe motociclete, au furat peste 20 de ceasuri, în valoare de sute de mii de lire sterline, în timpul jafului comis în plină zi, pe 20 ianuarie.

O sursă apropiată lui Cruise a declarat pentru Daily Mail: „Atacul excesiv de violent asupra magazinului de dedesubt a întărit sentimentul lipsei de securitate din jurul apartamentelor de milioane de lire sterline de deasupra, cum este și cel în care locuiește Cruise. Îi plăcea adesea să se plimbe prin zonă, dar se pare că Knightsbridge devine din ce în ce mai puțin sigur în fiecare săptămână. Pur și simplu zona a decăzut în ultimul an sau doi”.

Actorul era cunoscut pentru alergările de dimineață devreme în Hyde Park, care se află vizavi de clădirea în care locuia.

Personalul blocului de apartamente a fost văzut scoțând cutii cu bunuri personale ale celebrului actor. O sursă a declarat: „Totul s-a întâmplat foarte repede, a fost o surpriză pentru personalul clădirii unde se află penthouse-ul său”.

Un angajat al unui hotel din apropiere, care a fost martor la jaf, a declarat că doi atacatori au trecut în viteză pe lângă el în timp ce acesta era la o pauză de țigară lângă Hyde Park. Cei doi atacatori au luat-o pe un mic drum de trecere, folosit de pietoni, numit Serpentine Walk, pentru a se întâlni cu ceilalți atacatori, care au ajuns la magazinul țintă de pe strada principală Knightsbridge.

„Deteriorarea percepției”

Marcel Knobil, expert în branduri, a declarat pentru Daily Mail că unele dintre cele mai exclusiviste zone din Londra suferă de o deteriorare a percepției. „Knightsbridge este o locație construită pe caracteristici precum strălucirea, bogăția și prestigiul, așadar siguranța este ceva la care te aștepți în mod evident”, a spus el.

„Atunci când siguranța pare a fi amenințată, acest lucru are un impact masiv asupra imaginii unei locații. Prestigiul zonei poate fi foarte fragil și ușor de spulberat.Când sunt raportate infracțiuni majore sau jafuri, prețurile proprietăților scad, iar comercianții vor resimți imediat acest lucru.”

„Am auzit de la agenții imobiliari de pe străzile principale că există un număr tot mai mare de case abandonate în Londra cu semne pe care mare «de vânzare».”

„Personalitățile care cutreieră străzile din Knightsbridge, precum Tom Cruise sau Madonna, contribuie cu adevărat la construirea imaginii pline de farmec a Londrei și o fac mai atractivă.”

Poliția încă anchetează jaful, dar nu au fost efectuate arestări.