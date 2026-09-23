Tom Cruise refuză inteligența artificială la Londra: „Nimic nu se compară cu omul”

Tom Cruise a vorbit despre inteligența artificială într-un moment în care utilizarea noilor tehnologii în producția de film împarte în tabere comunitatea cinematografică de la Hollywood.

Aflat la Londra pentru premiera noului său film, „Digger”, Tom Cruise a urcat pe scena unui eveniment BAFTA. Acolo, vedeta din „Misiune: Imposibilă” a fost întrebată cum va schimba inteligența artificială lumea filmului, potrivit Euronews.com.

Actorul american a ținut un monolog de șase minute în care a subliniat importanța umanității în artă și a explicat că experiența cinematografică aduce oamenii împreună.

„Nu am nimic împotriva serviciilor de streaming sau a altor lucruri de genul acesta”, a explicat el, dar vizionarea unui film în sălile de cinema este pur și simplu „o formă de artă diferită”.

Cruise a menționat că utilizarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale în realizarea filmelor „se apropie și se va întâmpla cu siguranță”.

„Uite care e treaba: nimic nu se compară cu omul. Dar oamenii vor să vedă lucruri reale. Oamenii vor acea experiență. Ei merg la cinematografe. Eu cred întotdeauna în umanitate”, a adăugat el.

Actorul, cunoscut pentru faptul că își execută singur cascadoriile cu o utilizare minimă a efectelor speciale generate pe computer (CGI), a concluzionat că, în fața inteligenței artificiale, creatorii umani trebuie să „continue să creeze”.

Gal Gadot, actriţa devenită celebră pentru rolul din Wonder Woman. Credit line: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Actrița care spune că trenul AI „a plecat deja din gară”

Subiectul utilizării AI stârnește controverse la Hollywood. Personalități precum Martin Scorsese și George Lucas au fost criticați pentru susținerea acordată IA.

Recent, Gal Gadot a vorbit despre viitorul său rol din filmul „Bitcoin”, care a stârnit controverse din cauza utilizării IA pentru crearea decorurilor și a iluminării filmului. „Mi-e frică de IA, dar o să stau cu frica în suflet și o să întoarc privirea? Nu”, a spus ea în cadrul podcastului „Happy Sad Confused”.

„Mi-e frică, dar mă joc cu ea, o studiez și încerc să mă informez. Trenul a plecat deja din gară. Ori lucrezi cu ea, ori ieși complet din joc”, a adăugat ea.

În schimb, alți creatori precum Christopher Nolan, Steven Spielberg, Kane Parsons și Guillermo del Toro își mențin ferm poziția de respingere a inteligenței artificiale în cinema.

În noua producție „Digger”, programată pentru lansare pe 2 octombrie, Tom Cruise interpretează rolul unui miliardar excentric aflat într-o misiune pentru a dovedi că este salvatorul umanității.