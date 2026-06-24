Unul dintre liberalii din tabăra anti-Bolojan, după ce a fost dat afară de la conducerea filialei: „Nu regret nicio clipă”

„În ceea ce privește decizia Biroului Permanent Național de a mă schimba din funcția de președinte interimar al PNL Giurgiu, nu regret nicio clipă faptul că, susținând aceste principii, am pierdut această responsabilitate”, a reacționat miercuri liberalul Toma Petcu, unul dintre liderii ai căror filiale au fost dizolvate de conducerea PNL în ședința de marți seară și care se poziționase în tabăra lui Adrian Veștea înainte de votul din Parlament privind învestitura.

„Indiferent de sancțiuni și consecințe, consider că în viață trebuie să rămâi consecvent ideilor și principiilor tale, echipei care te-a susținut în obținerea rezultatelor și funcțiilor, dar și convingerii că județul pe care îl reprezinți are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta și pentru a le oferi oamenilor șanse mai bune. (…) Funcțiile vin și pleacă. Principiile și obligația față de oamenii care ți-au acordat încrederea lor trebuie să rămână”, a scris Petcu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Liberalul a condus până acum, interimar, filiala de Giurgiu a partidului. În postarea lui, Toma Petcu a subliniat că județul Giurgiu „are nevoie de sprijinul Guvernului mai mult decât de dispute politice și conflicte interne”.

Biroul Permanent Național a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile a 12 filiale: Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatarii din formațiunea liberală care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Ce mai afirmă Toma Petcu:

„ Susținerea ideii ca PNL să participe la guvernare nu a avut la bază calcule personale și nici dorința de a păstra sau obține anumite funcții pentru oameni ai partidului. Dacă acesta ar fi fost obiectivul, argumentele ar fi fost cu totul altele.

Susținerea ideii ca PNL să participe la guvernare nu a avut la bază calcule personale și nici dorința de a păstra sau obține anumite funcții pentru oameni ai partidului. Dacă acesta ar fi fost obiectivul, argumentele ar fi fost cu totul altele. Motivul pentru care am susținut această poziție este unul simplu și ține exclusiv de interesul județului Giurgiu. În următorii doi ani și jumătate, Consiliul Județean va derula investiții de aproximativ 500 de milioane de euro în proiecte esențiale pentru dezvoltarea județului. O parte importantă a acestor fonduri provine din programe guvernamentale naționale și europene. Din acest motiv, județul Giurgiu are nevoie de sprijinul Guvernului mai mult decât de dispute politice și conflicte interne. Acesta este argumentul care a stat la baza poziției mele și pe care continui să îl susțin.

Rămân consecvent aceleiași convingeri: județul Giurgiu are nevoie de sprijinul Guvernului pentru a continua proiectele de dezvoltare pe care le-am început.

Iar dacă pentru această poziție sunt considerat de unii oportunist, îmi asum fără rezerve această percepție. Prefer să fiu criticat pentru că am pus interesele județului pe primul loc decât să fiu aplaudat pentru decizii care ar fi afectat șansele de dezvoltare ale comunității pe care o reprezint.”

Procedurile de excludere au început în PNL

Deputatul Ionel Bogdan a anunțat marți seară, după ședința Biroului Permanent Național al formațiunii, că procedurile privind excluderea celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea au început în PNL și vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul București.

„Procedurile în Partidul Național Liberal au început. Este aprobat un nou statut care urmează să fie înregistrat la Tribunalul București, conform normelor legale. Ulterior, vom putea finaliza această procedură. Nu se poate legal. Atâta timp cât aceste excluderi din partid vor fi pe noul statut, el trebuie să fie înregistrat legal la Tribunalul București”, a declarat Ionel Bogdan.

„A doua discuție din Biroul Permanent Național a fost legată de filialele care intră într-un proces de reorganizare. Așa cum știți, în urma Congresului, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele din țară, toate filialele au rămas într-un interimat. Toți președinții de filiale sunt interimari. Avem 49 de filiale”, a mai spus deputatul liberal, citat de Agerpres.

Bogdan a susținut că filialele enumerate au încălcat deliberat și repetat deciziile partidului, nu au participat la Congres sau chiar au obstrucționat participarea delegațiilor.

„Sunt motive multiple pentru care aceste filiale n-ar fi trebuit să mai aibă prelungit interimatul”, a adăugat deputatul PNL.

Filialele în cauză erau conduse de: Alina Gorghiu – Argeș, Adrian Veștea – Brașov, Hubert Thuma – Ilfov, Ciprian Pandea – Călărași, George Scarlat – Galați, Toma Petcu – Giurgiu, Ion Iordache – Gorj, Dragoș Soare – Ialomița, Monica Anisie – sector 2, Andrei Baciu – sector 3, Ionuț Stroe – sector 4, Dan Meran – sector 5.

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat, luni, după votul din Parlament, că PNL nu îi mai dorește pe cei care au trădat încrederea alegătorilor și au susținut sau au făcut parte din guvernul propus de Adrian Veștea, iar în următoarele zile vor fi luate „toate deciziile care se cuvin”, dar, până atunci, ar fi „onorabil” ca aceștia să-și dea demisia.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluții – una prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alinei Gorghiu.