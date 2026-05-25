Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț

Bucureștiul se numără printre cele mai ieftine city break-uri din Europa pentru britanici în 2026. Capitala României este una dintre cele mai avantajoase destinații europene pentru o vacanță scurtă, fiind depășit doar de un oraș la capitolul costuri totale, arată nou studiu realizat pentru turiștii din Regatul Unit, potrivit Euronews.

În contextul în care prețurile biletelor de avion continuă să crească, escapadele scurte în orașe europene sunt așteptate să devină unul dintre principalele trenduri de călătorie pentru britanici în această vară.

Mulți aleg să renunțe la vacanțele scumpe pe distanțe lungi în favoarea unor destinații mai aproape de casă, mai accesibile și mai ușor de organizat.

Potrivit celui mai recent Barometru al costurilor în orașe, un raport anual privind călătoriile, publicat de compania britanică Post Office Travel Money, care clasifică și compară accesibilitatea unor destinații urbane populare din Europa, Bucureștiul ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine city break-uri pentru 2026.

În raport au fost analizate costurile pentru 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe europene. Printre acestea se numără prețul unei cafele, al unei beri, al unui pahar de vin, unei cine cu trei feluri și vin inclus, prețul unui tur al orașului cu autobuzul, transportul de la aeroport, abonamentele de transport public pentru 48 de ore, biletele pentru o atracție turistică importantă, un muzeu și o galerie de artă, dar și două nopți de cazare într-un hotel de trei stele pentru două persoane.

Bucureștiul, recomandat britanicilor pentru mâncarea bună și prețurile mici

Conform barometrului, Bucureștiul este „destinația de rezervat” pentru cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune.

Costurile reduse la cazare, mese și la transport fac ca orașul să rămână „printre cele mai ieftine city break-uri ale anului”.

Pentru turiștii britanici, costul total estimat al unui weekend în București, incluzând toate cele 12 categorii de cheltuieli analizate, este de aproximativ 258 de lire sterline, echivalentul a 299 de euro), pentru două persoane.

Studiul remarcă faptul că orașele din Europa de Est domină din nou clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț, opt dintre primele zece locuri fiind ocupate de orașe din această regiune.

Pentru prima dată, Sarajevo este desemnată cea mai avantajoasă destinație urbană de pe Bătrânul Continent pentru 2026, costul celor 12 elemente incluse în barometru ridicându-se la 248 de lire sterline (287 de euro).

Datorită costurilor generale reduse, determinate de cazarea accesibilă, transportul public ieftin și atracțiile cu un raport bun calitate-preț, Sarajevo este „perfect” pentru călătorii care caută „o cultură bogată, istorie și mâncare fără prețuri ridicate”, se arată în raport.

Top 10 cele mai ieftine city break-uri din Europa pentru britanici în 2026

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina – 248 lire / 287 euro

București, România – 258 lire / 299 euro

Tirana, Albania – 263 lire / 304,5 euro

Belgrad, Serbia – 265 lire / 307 euro

Trenčín, Slovacia – 272 lire / 315 euro

Riga, Letonia – 278 lire / 322 euro

Lille, Franța – 289 lire / 334 euro

Vilnius, Lituania – 289 lire / 334 euro

Strasbourg, Franța – 319 lire / 369 euro

Podgorica, Muntenegru – 332 lire / 384,5 euro

Tirana are „tot ce ai nevoie” pentru o escapadă relaxantă la oraș, în timp ce Belgradul „bifează toate cerințele” pentru viața de noapte, mâncare și plimbări pe malul râului „fără prețurile orașelor mari”.

Completând topul primelor cinci, Trenčín (Slovacia) oferă o „alternativă mai liniștită” la capitalele mai mari și este perfect pentru vizitatorii care „doresc un ritm mai lent, cu multă plimbare pe jos, centre istorice și prețuri foarte mici în fiecare zi”.

La polul opus, cele mai scumpe city break-uri pentru britanici în 2026 sunt în nordul și vestul Europei. Pe primul loc se află Oslo, unde costul total estimat ajunge la 734 de lire sterline (850 de euro), urmat de Copenhaga, Edinburgh, Geneva și Barcelona.

Raportul arată că diferențele sunt generate în special de costurile de cazare și de mesele mai scumpe, care împing semnificativ în sus bugetul unei escapade urbane.

Top 10 cele mai scumpe city break-uri în Europa pentru britanici

Oslo, Norvegia: 734 lire / 850 euro

Copenhaga, Danemarca: 671 lire / 777 euro

Edinburgh, Scoția: 668 lire / 773,50 euro

Geneva, Elveția: 644 lire / 746 euro

Barcelona, ​​Spania: 641 lire / 742 euro

Dublin, Irlanda: 611 lire / 707 euro

Amsterdam, Olanda: 609 lire/ 705 euro

Cork, Irlanda: 602 lire / 697 euro

Veneția, Italia: 580 lire / 672 euro

Madrid, Spania: 580 lire / 672 euro

