Top 3 proceduri estetice preferate de bărbați. Dr. Rodica Cruțescu: „Vor un aspect natural, care să nu atragă atenția asupra intervenției pe care și-au făcut-o“

În ultimii ani, interesul bărbaților pentru procedurile estetice a crescut vizibil, pe fondul unei preocupări tot mai mari pentru imaginea personală. Intervențiile care reduc ridurile sau îmbunătățesc conturul feței sunt tot mai căutate, mai ales atunci când rezultatele sunt discrete și naturale. Dr. Rodica Cruțescu, medic primar Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, detaliază care sunt procedurile estetice preferate de bărbații din România și ce își doresc aceștia de la astfel de intervenții.

Conform raportului Global Survey 2023 al International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), procedurile estetice non-chirurgicale și minim invazive, cum sunt injecțiile cu toxină botulinică și acid hialuronic, se numără printre cele mai frecvente intervenții solicitate de pacienții bărbați la nivel global.

Deși procedurile estetice sunt adesea asociate femeilor, datele și practica medicală din ultimii ani arată că tot mai mulți bărbați ajung în cabinetul chirurgului estetician pentru a-și îmbunătăți aspectul. „Am pacienți bărbați care apelează la proceduri estetice încă de acum zece ani. Interesul nu este unul recent, dimpotrivă“, subliniază dr. Rodica Cruțescu.

Motivația bărbaților: să arate mai tineri și să se simtă bine în propriul corp

Bărbații recurg la intervenții estetice pentru aceleași motive ca și femeile — dorința de a arăta mai tineri și de a se simți mai bine în propriul corp. De cele mai multe ori, aceștia urmăresc reducerea semnelor vizile ale îmbătrânirii, precum ridurile sau pierderea fermității pielii, dar și corectarea unor trăsături care le influențează încrederea în sine (anumite asimetrii faciale, cearcănele pronunțate).

Conform unui studiu privind motivațiile bărbaților care apelează la chirurgie estetică, publicat în revista științifică Aesthetic Plastic Surgery, în 2024, principalele motive invocate sunt dorința de a se simți mai bine (72,3%) și dorința de a arăta mai bine.

Cercetările arată că, pe lângă dorința de a arăta mai tineri, influența socială și comparația cu ceilalți joacă un rol important în decizia bărbaților de a apela la proceduri estetice. Potrivit studiului „Men’s use of cosmetic surgery and the role of traditional masculinity ideologies“, publicat în 2024 în revista Discover Psychology, aceste elemente sociale joacă un rol semnificativ în alegerea procedurilor cosmetice.

Rezultate subtile și naturale: abordarea diferită a bărbaților

Totuși, spre deosebire de femei, mulți bărbați abordează aceste proceduri cu precauție și preferă rezultate subtile și naturale, ceea ce poate explica percepția că bărbații nu recurg la proceduri estetice – pur și simplu, efectele nu sunt atât de vizibile ca la femei. „Bărbații, spre deosebire de femei, sunt adesea mai reticenți în a-și modifica înfățișarea. Ei se apropie mai mult de principiul chirurgiei plastice de a obține rezultate subtile, care să nu atragă atenția asupra intervenției pe care și-au făcut-o“, subliniază dr. Cruțescu.

În continuare, dr. Rodica Cruțescu detaliază cele mai solicitate proceduri estetice de către bărbați și explică de ce bărbații și le doresc.

3 proceduri estetice preferate de bărbați

Injecțiile cu toxină botulinică (Botox)

Aceasta este una dintre cele mai populare proceduri non-chirurgicale în rândul bărbaților, datorită efectului rapid și discret de reducere a ridurilor. „De obicei, bărbații vin să corecteze ridurile accentuate ale frunții, mai ales dacă au pierdut din podoaba capilară, iar musculatura frunții este mai accentuată și atunci ridurile se văd mai puternic. Aceștia apreciază faptul că rezultatele sunt vizibile, dar naturale, și că procedura nu implică perioade lungi de recuperare“, explică dr. Cruțescu.

Cele mai frecvente zone unde se fac injecțiile cu toxină botulinică sunt fruntea, zona dintre sprâncene și colțurile ochilor.

Recuperarea după injectarea cu toxină botulinică este minimă: majoritatea pacienților își pot relua imediat activitățile zilnice, fără restricții speciale. Este posibil să apară o mică roșeață sau vânătăi la locul injecției, dar acestea dispar, de obicei, în câteva ore sau zile. De asemenea, medicul recomandă evitarea masajelor sau a efortului fizic intens în primele 24 de ore pentru a menține rezultatele optime.

Injecții cu acid hialuronic

Injecțiile cu acid hialuronic, cunoscute și sub denumirea de fillere cu acid hialuronic, sunt folosite pentru a restabili volumul pierdut, a contura fața și a corecta anumite asimetrii. „Mulți bărbați vin cu dorința de a arăta mai relaxați și mai odihniți, fără a-și modifica radical trăsăturile. Ei caută un aspect discret și natural, spre deosebire de femei, care sunt mai curioase să experimenteze diverse proceduri estetice“, explică dr. Cruțescu.

Cele mai solicitate zone sunt cearcănele, pomeții și linia maxilarului. Injecțiile cu acid hialuronic estompează semnele de oboseală și redau feței un aspect odihnit în zona cearcănelor; la nivelul pomeților adaugă volum și și oferă, astfel, un ten revitalizat și armonios; iar pe linia maxilarului contribuie la definirea trăsăturilor și corectarea subtilă a asimetriilor.

Perioada de refacere după injecțiile cu acid hialuronic este foarte scurtă. Pacienții pot observa ușoară roșeață, umflături sau mici vânătăi la locul injecției, care dispar, de obicei, în câteva ore sau zile. Rezultatele sunt vizibile imediat, iar efectul poate dura între 6 și 18 luni, în funcție de zona tratată și de tipul de filler folosit. Pentru menținerea efectului optim, se recomandă reevaluări periodice și proceduri de întreținere.

Proceduri de rejuvenare a pielii

Printre cele mai căutate tratamente de rejuvenare se numără terapiile cu laser și peeling-urile chimice, care îmbunătățesc textura și tonusul pielii și reduc ridurile fine. „Aceste tratamente sunt ideale pentru bărbații care vor să arate mai odihniți și să aibă un aspect sănătos, fără a-și modifica expresia naturală a feței“, explică dr. Cruțescu.

Terapia cu laser folosește lumina concentrată pentru a stimula colagenul și regenerarea pielii cu scopul de a estompa ridurile fine, petele pigmentare și cicatricile superficiale. Rezultatul este o piele mai fermă, netedă și revitalizată, fără a modifica expresia naturală a feței.

Recuperarea după tratamentele cu laser este, de obicei, rapidă, dar poate varia în funcție de tipul și intensitatea procedurii. Este normal să apară o ușoară roșeață și o senzație de căldură în zona tratată în primele ore sau zile, care se atenuează treptat. Rezultatele devin vizibile după câteva zile, iar pielea capătă un aspect revitalizat. Pentru efecte de durată, este recomandat uneori un plan de tratament cu mai multe ședințe, stabilit individual de medic.

Peeling-urile chimice îndepărtează stratul superficial al pielii, stimulând regenerarea celulară. Ele ajută la uniformizarea tenului, reducerea petelor, cicatricilor ușoare și semnelor de oboseală, oferind un aspect mai luminos și mai sănătos.

Timpul de vindecare după un peeling chimic depinde de profunzimea acestuia. Peeling-urile superficiale au, de regulă, un timp de recuperare foarte scurt, cu descuamare ușoară a pielii timp de două–trei zile. Peeling-urile medii sau mai intense pot necesita câteva zile până la o săptămână pentru ca pielea să-și recapete culoarea și textura normală.

Proceduri rapide, minim invazive și cu recuperare scurtă

Majoritatea bărbaților aleg aceste tratamente pentru că sunt rapide, minim invazive și nu necesită perioade lungi de recuperare, permițându-le să se mențină activi și să se încadreze ușor în ritmul lor zilnic. Această preferință este confirmată și de studii: potrivit cercetării „Preferences and Barriers of Male Patients Seeking Aesthetic Procedures“, publicată în Aesthetic Plastic Surgery în 2024, bărbații optează frecvent pentru proceduri non-chirurgicale sau minim invazive, susținând că recuperarea scurtă și rezultatele naturale sunt factori importanți în alegerea tratamentului.

Evaluarea personalizată: cheia unui rezultat natural

Deși are numeroși pacienți care optează pentru aceste proceduri rapide și minim-invazive, dr. Rodica Cruțescu subliniază că fiecare vizită în cabinet începe cu o evaluare atentă și sfaturi personalizate. „Chiar dacă bărbații își doresc rezultate rapide și discrete, este important să alegem împreună intervenția cea mai potrivită pentru trăsăturile și nevoile fiecăruia“, explică medicul.

Dr. Cruțescu detaliază modul în care se realizează această personalizare: „Când vine un pacient, fie femeie, fie bărbat, nu aplicăm cantități standard de toxină botulinică, spre exemplu. În timpul consultației, pacientul este rugat să facă anumite mișcări pentru a observa exact grupele musculare care necesită corecție – nu injectez în cinci puncte și, gata, am terminat tratamentul. Totul este adaptat în funcție de examenul clinic și de mimica fiecărui pacient“.

Această evaluare detaliată include și identificarea asimetriilor, „pentru că toți avem un mic grad de diferențe între cele două părți ale feței, care ne fac unici“, completează medicul. Uneori aceste asimetrii sunt subtile, alteori mai evidente și pot influența rezultatul procedurii.

„Nu vrem să obținem un aspect de păpușă de cauciuc, ci unul natural“

„Nu vrem să obținem un aspect de păpușă de cauciuc, complet egal pe ambele părți, dar uneori asimetriile pot fi foarte evidente și deranjante, iar alteori sunt subtile și doar în timpul unei proceduri ies în evidență. De aceea, este esențial să le identifici încă din consultație, prin observarea mimicii, a anumitor unghiuri și a tuturor detaliilor“, mai spune dr. Cruțescu.

Totodată, se analizează starea pielii și nevoile ei. „Dacă ne concentrăm pe textură și sănătatea pielii – de exemplu când pielea este deshidratată, fără volum sau cu mici semne de laxitate – scopul este să o facem mai luminoasă, hidratată și tonică. În aceste cazuri, se recomandă proceduri de biorevitalizare, fie cu cocktailuri speciale, fie cu variante fără ACE, sau tratamente combinate, inclusiv cu laser“, completează medicul.

Beneficii pe termen lung și prevenție

Pe lângă corectarea semnelor vizibile ale îmbătrânirii, procedurile estetice non-chirurgicale oferă și beneficii pe termen lung deoarece ajută și la prevenirea apariției ridurilor noi și la menținerea conturului natural al feței. Injecțiile cu toxină botulinică, de exemplu, relaxează mușchii implicați în formarea ridurilor, și, astfel, reduc apariția liniilor fine noi și împiedică adâncirea celor existente.

În cazul acidului hialuronic, tratamentele nu doar că refac volumul pierdut, dar ajută și la menținerea conturului natural al feței, prevenind astfel accentuarea cearcănelor sau scăderea pomeților odată cu trecerea timpului.

Procedurile de rejuvenare a pielii, cum sunt terapiile cu laser sau peeling-urile chimice, stimulează producția de colagen și regenerează structura pielii prin faptul că îi îmbunătățesc elasticitatea și fermitatea.

Efectele acestor tratamente sunt cumulative, astfel că, pe termen lung, pielea devine mai tonică, mai luminoasă și mai rezistentă la semnele de îmbătrânire.

Astfel, mai mult decât un rezultat imediat, intervențiile estetice atent personalizate pot fi văzute ca un mod de întreținere a aspectului natural și sănătos al feței, oferind rezultate subtile și de durată, beneficii valabile, bineînțeles, și pentru bărbați.

