Cât trebuie să ai salariul pentru o casă de 1.000.000 de euro? Un român are nevoie de 4 ori mai multe salarii decât un locuitor din țara de pe primul loc

O locuință de un milion de euro este greu de atins pentru un salariat mediu din Uniunea Europeană, însă efortul financiar diferă cu mult de la o țară la alta: un bulgar are nevoie de 7,8 salarii medii, în timp ce un locuitor din Luxemburg are nevoie de doar 1,6, potrivit Euronews.

Indiferent dacă își îndreaptă privirea spre un apartament obișnuit în centrul Parisului sau spre o vilă de lux lângă Sofia, cumpărătorii au nevoie de un venit cu mult peste media națională pentru a-și permite o locuință de 1 milion de euro.

Euronews Business a calculat salariul necesar pornind de la un scenariu tipic de credit ipotecar: un avans de 20%, o rată fixă a dobânzii de 3,5% și o perioadă de rambursare de 30 de ani. În acest caz, rata lunară este de 3.592 de euro, iar cumpărătorul are nevoie de un venit brut lunar de 10.886 de euro pentru ca plata băncii să nu depășească 33% din câștiguri.

Asta înseamnă un avans de 200.000 de euro și un credit ipotecar de 800.000 de euro. Calculul nu include impozitele pe proprietate, asigurarea, costurile de tranzacție sau alte comisioane, iar condițiile reale de creditare variază de la o țară la alta și de la un împrumutat la altul.

Calculele Euronews Business se bazează pe datele Eurostat din 2025 privind veniturile brute ale unui lucrător celibatar, cu normă întreagă și fără copii, analizând accesibilitatea unei locuințe de 1 milion de euro. Analiza include și povara financiară pentru cuplurile în care ambii parteneri câștigă salariul mediu.

Vecinii bulgari au nevoie de aproape 8 salarii medii

Numărul de salarii medii necesare pentru ca un cumpărător să își permită o locuință de 1 milion de euro variază semnificativ în Europa. În cadrul UE, diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare a efortului financiar este de aproape cinci ori.

Salariații obișnuiți din Bulgaria se află în cea mai dificilă situație, în timp ce cei din Luxemburg sunt cei mai aproape de a-și permite o ipotecă. În Bulgaria, o persoană singură, fără copii, care câștigă 100% din salariul mediu, ar avea nevoie de un venit echivalent cu 7,8 salarii medii. În Luxemburg, această cifră este sub două, situându-se la 1,6.

Numărul de salarii medii necesare variază între două și trei în Danemarca (2,1), Irlanda (2,3), Belgia (2,4), Austria (2,5), Țările de Jos (2,6), Germania (2,7), Finlanda (2,8) și Suedia (2,8). Salariații obișnuiți din aceste țări sunt cei mai aproape de a-și putea permite o locuință de un milion de euro.

Dintre cele „patru mari” economii ale UE, Germania se află pe primul loc, cu 2,7 salarii medii, comparativ cu 3,1 în Franța, 4,0 în Spania și 4,1 în Italia. Cifra rămâne sub patru și în Slovenia (3,7) și Malta (3,9).

Zece țări din UE necesită mai mult de cinci salarii

Pentru a-și permite o locuință de un milion de euro, în zece țări din UE ar fi necesar un venit echivalent cu mai mult de cinci salarii medii. Grecia (7,2) se situează imediat după Bulgaria (7,8), ocupând locul al doilea în UE în ceea ce privește această cerință.

Ungaria (6,7), Slovacia (6,3) și Polonia (5,8) completează topul primelor cinci țări.

România (5,8), Letonia (5,7), Cehia (5,2), Portugalia (5,2) și Croația (5,2) necesită, de asemenea, mai mult de cinci salarii medii. Estonia se situează exact la 5,0, aducând numărul total la unsprezece țări care necesită echivalentul a cinci salarii sau mai mult.

Practic, un român are nevoie de 4 ori mai multe salarii decât un locuitor din Luxemburg.

Cum se schimbă calculele pentru cupluri

Pentru un cuplu în care ambii parteneri câștigă salariul mediu, raportul de accesibilitate se înjumătățește, deoarece calculul se bazează pe venitul lor combinat. În Luxemburg, venitul necesar este echivalent cu 0,8 ori veniturile brute combinate ale cuplului, ceea ce înseamnă că două persoane cu venituri medii s-ar încadra în limita ipotecară presupusă de 33%.

Danemarca se apropie de acest nivel, venitul necesar fiind echivalent cu 1,05 ori salariul combinat al unui cuplu cu doi salariați. Irlanda și Belgia au un raport de aproximativ 1,2, ceea ce înseamnă că nici măcar salariile combinate ale celor doi salariați cu venituri medii nu ar fi suficiente.

Astfel, Luxemburgul este singura țară din UE în care doi salariați cu venituri medii ar îndeplini pragul de accesibilitate, în timp ce în Bulgaria un cuplu cu salarii medii ar avea totuși nevoie de un venit echivalent cu aproape de patru ori veniturile lor combinate.

Care sunt salariile medii

Veniturile medii brute anuale variază semnificativ în Europa, începând cu anul 2025. Pentru o persoană singură, fără copii, salariile medii brute lunare — calculate prin împărțirea sumei anuale la 12 — variază de la 1.398 de euro în Bulgaria la 6.713 de euro în Luxemburg, conform datelor Eurostat.

Venitul mediu brut lunar depășește, de asemenea, 4.000 de euro în Danemarca (5.300 de euro), Irlanda (4.708 de euro), Belgia (4.630 de euro), Austria (4.306 de euro) și Țările de Jos (4.167 de euro).

În schimb, salariul mediu este sub 2.000 de euro în șapte țări. Această sumă este departe de a acoperi rata lunară a creditului ipotecar de 3.592 de euro. Pe lângă Bulgaria, acestea sunt Grecia (1.510 euro), Ungaria (1.625 euro), Slovacia (1.734 euro), Polonia (1.862 euro), România (1.885 euro) și Letonia (1.904 euro).