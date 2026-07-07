Note BAC 2026. Topul județelor: Clujul are cel mai bun rezultat din țară / Capitala, depășită de 5 județe

Rezultate BAC 2026. Ministerul Educației a anunțat o rată globală de promovare de 74,8%. Clujul este din nou pe primul loc în țară, cu o performanță de aproape 90%, județul fiind urmat în top de Brașov și Alba.

Datele pe județe publicate de Ministerul Educației urmărește harta promovării pentru promoția curentă, mai exact pentru absolvenții din 2026.

Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în Cluj, unde rata de promovare a ajuns la 89,9%. Județul își păstrează astfel poziția de lider național, după ce s-a clasat pe primul loc și la sesiunea de anul trecut.

Clujul este urmat în clasament de:

Brașov : 86,2%

: 86,2% Alba : 85,5%

: 85,5% Brăila : 85,1%

: 85,1% Iași: 84,8%

Rata de promovare la Bacalaureat 2026. Sursă foto: Ministerul Educației

Situația în București:

Un rezultat ridicat a fost înregistrat și în municipiul București, unde rata de promovare este de 84,4%.

În interiorul Capitalei, cele mai bune procente apar în:

Sectorul 2 : 87,9%

: 87,9% Sectorul 1: 87,0%

Bucureștiul se situează astfel în zona superioară a clasamentului general, dar rămâne sub județele Cluj, Brașov, Alba, Brăila și Iași.