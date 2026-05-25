„Părintele” celui mai mare lanț de magazine de proximitate din lume a murit. Toshifumi Suzuki avea 93 de ani

Toshifumi Suzuki, considerat „părintele” magazinelor de proximitate din Japonia, celebrele „Konbini”, și fost președinte al Seven & i Holdings, proprietarul lanțului 7-Eleven, a murit la vârsta de 93 de ani, a anunțat luni compania, informează AFP.

„Dorim să ne exprimăm cea mai profundă recunoștință pentru bunătatea de care s-a bucurat în timpul vieții și să vă informăm cu respect despre trecerea sa în neființă”, a indicat compania într-un comunicat emis pe 25 mai, precizând că decesul său s-a datorat „unei insuficiențe cardiace pe 18 mai”.

Toshifumi Suzuki a deschis primul magazin 7-Eleven în Japonia în 1974 și a dezvoltat compania până a devenit cel mai mare lanț de magazine de proximitate din lume, în special prin redresarea și transformarea sediului american, aflat atunci în dificultate, într-o filială a companiei japoneze.

În Japonia, aceste magazine de proximitate sunt omniprezente și foarte apreciate. Se găsesc aproximativ 21.000 de astfel de magazine răspândite pe tot arhipelagul.

Pe lângă produsele proaspete, mâncărurile gata preparate, sandvișurile și articolele de toaletă, japonezii se duc acolo pentru a-și plăti facturile, a imprima fotografii, a folosi bancomatul și chiar a trimite bagaje la celălalt capăt al țării.

Cu 85.000 de magazine în aproximativ douăzeci de țări, 7-Eleven este cel mai mare lanț de magazine de proximitate din lume, segment în care este lider, în special în Statele Unite.