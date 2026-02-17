Tot ce trebuie să știi despre Bitcoin: cum a apărut, de ce e valoros, cum poți plăti cu el. Sfaturi de la Binance Academy
Bitcoin reprezintă una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat în 2008, prin intermediul unui document numit whitepaper, Bitcoin a propus o modalitate nouă de a transfera valoare fără intermediari, precum băncile.
Ce este whitepaper-ul Bitcoin și de ce este important?
Whitepaper-ul Bitcoin este un document tehnic de doar 9 pagini, publicat în 2008 de o persoană sau un grup, sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Acest document descrie un sistem de „bani electronici peer-to-peer” (adică de la o persoană la alta, fără intermediari), care permite transferuri sigure de valoare fără a depinde de bănci sau guverne. Ideea principală este crearea unei monede digitale descentralizate, bazată pe tehnologia blockchain, un lanț de blocuri digitale care înregistrează toate tranzacțiile într-un mod transparent și imuabil (adică nu poate fi modificat ulterior).
Articol susținut de Binance Academy