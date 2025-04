Tot ce trebuie să știi despre coniac de la unul din cei mai mari experți în domeniu

De aproape două secole, coniacul Courvoisier și-a menținut intactă poziția de etalon al eleganței și rafinamentului. Am explorat recent povestea acestui coniac legendar, de la terroir-ul unic până la secretele din spatele blendului, cu unul din cei mai mari experți în domeniu, invitat la București de PPD Global România, importator local de băuturi premium care a preluat distribuția Courvoisier pe piața locală.

Nu voi uita niciodată când am savurat un Courvoisier pentru prima oară. Terminasem licența, mergeam la mare să serbez și m-am decis să iau una din sticlele ținute de taică-miu în dulapul de alcool, pentru ocazii speciale care nu veneau niciodată. Când am gustat prima oară și am simțit notele de turtă dulce mi-am dat seama că era ceva mult prea fin pentru un chef în Vamă și de atunci am savurat un pahar de coniac mai ales în momentele de liniște acasă sau la experiențe de fine dining.

De aceea m-am bucurat când am auzit că voi avea ocazia să ascult povestea coniacului și a Courvoisier direct de la Vincent Chappe, Ambasador Global Courvoisier & Maison Bisquit & Dubouché, care ne-a dezvăluit secretele din spatele unuia dintre cele mai apreciate coniacuri din lume.

Nu poți să-i zici „coniac”, dacă nu-i făcut în regiunea Cognac

Coniacul, așa cum îl cunoaștem astăzi, își are originile în secolul al XVII-lea, când comercianții olandezi au început să distileze vinurile produse în regiunea Cognac pentru a le conserva mai bine în timpul transportului. De-a lungul secolelor, acest proces s-a rafinat, iar regiunile și metodele au fost standardizate pentru a garanta o calitate superioară.

„Coniacul nu este doar un produs al naturii, ci și al expertizei umane. Este rezultatul unui echilibru delicat între terroir (n.r. sol, climă), vin, tehnici de distilare,ani de maturare și arta asamblajului. Fiecare etapă este crucială pentru a obține acel gust rafinat și elegant care definește un coniac de înaltă calitate,” explică Vincent Chappe.

În prezent, „Cognac” este o denumire protejată, cu reguli stricte privind soiurile de struguri utilizate, procesul de distilare și perioadele de maturare. Producția de coniac este supravegheată îndeaproape pentru a se asigura că doar cel mai bun produs ajunge la consumatori. Se folosesc struguri locali, apă locală, practic tot procesul are mai mult sau mai puțin loc în regiunea Cognac și are scopul de a împărtăși din succesul băuturii investind în comunitatea locală.

Courvoisier, coniacul lui Napoleon

Courvoisier și-a început povestea în 1828, fiind fondat de Félix Courvoisier în orașul Jarnac, pe malurile râului Charente. Deși numele Courvoisier a devenit sinonim cu luxul și rafinamentul, rădăcinile sale sunt adânc înrădăcinate în tradiția negustorilor francezi din secolul al XIX-lea. Într-o perioadă în care coniacul începea să capete popularitate internațională, Félix Courvoisier a reușit să creeze o casă de coniac care a fost rapid apreciată pentru calitatea sa excepțională.

Relația Courvoisier cu Napoleon Bonaparte este una dintre cele mai fascinante aspecte ale istoriei sale. Se spune că Napoleon a apreciat atât de mult coniacul Courvoisier încât a luat câteva cufere cu sticle de coniac cu el în exil pe insula Sfânta Elena. Acest episod a contribuit la crearea reputației Courvoisier drept „Coniacul lui Napoleon” și a fost oficializat mai târziu, când compania a adoptat acest slogan ca semn distinctiv al măiestriei sale.

În decursul celor aproape 200 de ani de existență, Courvoisier a devenit un nume respectat pe plan internațional, recunoscut pentru excelența sa în arta blendului și pentru inovațiile aduse în producția de coniac. „Courvoisier nu este doar o casă de coniac, ci o poveste despre pasiune, inovație și tradiție,” spune Vincent Chappe, Ambasador Global Courvoisier & Maison Bisquit & Dubouché. Astăzi, brandul Courvoisier continuă să își păstreze reputația de coniac premium, Maison Courvoisier fiind considerată una dintre cele mai apreciate case din lume.

Cum se produce Courvoisier. Arta asamblajului

Un element esențial în crearea unui coniac de calitate superioară este terroir-ul din care provin strugurii. Solul din regiunea Cognac este predominant calcaros, ceea ce oferă un drenaj excelent și permite rădăcinilor viței de vie să pătrundă adânc pentru a absorbi mineralele necesare. „Solul joacă un rol crucial. Este o combinație între terenurile calcaroase din Grand Champagne și Petit Champagne și cele argiloase din Borderies și Fins Bois care oferă o diversitate unică de arome,” explică Vincent Chappe.

Strugurii folosiți provin în principal din soiul Ugni Blanc, apreciat pentru aciditatea sa ridicată și pentru capacitatea sa de a produce vinuri cu un conținut scăzut de alcool – ideale pentru distilare. „Este un soi de struguri rezistent, care oferă baza perfectă pentru un coniac elegant și bine echilibrat,” adaugă Chappe.

Cel mai important element care separă Courvoisier, este distilarea dublă:

„Distilăm de două ori, iar în timpul celei de-a doua distilări, numită «la bonne chauffe», separăm capetele și cozile distilatului, păstrând doar inima – partea cea mai nobilă – pentru maturare în butoaie de stejar. Folosim metode diferite, vinuri cu sau fără drojdii, în funcție de crus (adică zonele viticole)”, explică Chappe.

Butoaiele folosite pentru maturare sunt de asemenea atent selecționate. Courvoisier folosește butoaie din stejar provenit din pădurile Troncais și Limousin (de origine franceză), cu densități diferite ale granulației, oferind taninuri distincte, în funcție de destinația calitativă a eaux-de-vie.

„Arta asamblajului este probabil cea mai importantă parte a savoir-faire-ului din Cognac.”, explică Chappe.

„Thibault Hontanx, Maestrul Pivniței și Maestrul Asamblajului de la Courvoisier, combină mostre diferite, din diverse domenii, crus și vârste, pentru a menține profilul stabilit al fiecărui produs. Pentru un Courvoisier XO, nu este neobișnuit să se amestece peste 40 de tipuri diferite de eaux-de-vie într-un singur lot. Această combinație ne oferă cea mai bună șansă de a obține un rezultat elegant și constant.”

Eau-de-vie este denumirea dată băuturii spirtoase obținute după distilare. După asamblare, toate eaux-de-vie sunt lăsate să se armonizeze timp de câteva luni. În această perioadă, componentele se combină perfect, iar tăria alcoolului este redusă treptat prin adăugarea de apă distilată. Și abia apoi urmează îmbutelierea. Un coniac veritabil trebuie să aibă minimum doi ani vechime pentru un VS, patru ani pentru un VSOP și zece ani pentru un XO.

Tipurile de Courvoisier – De la VS la XO și beyond

Courvoisier produce o gamă variată de coniacuri, fiecare cu arome distincte obținute prin amestecuri complexe de eau-de-vie din diferite crus. Cele mai populare categorii sunt VS (Very Special), VSOP (Very Superior Old Pale) și XO (Extra Old), însă compania oferă și variante mai exclusiviste precum XTRA și ESSENCE.

VS (Very Special) este cea mai tânără expresie din gama Courvoisier, cu un minim de 2 ani de maturare. Este caracterizat prin prospețime și arome fructate, fiind ideal pentru cocktailuri sau consumat într-un cocktail. Chappe ne-a explicat că reprezintă 68-69% din piața din România. La eveniment am testat un longdrink interesant cu Ginger Ale și Courvoisier VS care a fost excelent, combinând notele fructate de la ambele.

VSOP (Very Superior Old Pale) are un minim de 4 ani de maturare și include o combinație echilibrată de Grand Champagne, Petit Champagne, Fins Bois și Borderies. Rezultatul este un coniac fin, potrivit pentru a fi savurat simplu, cu gheață sau în cocktailuri rafinate. „Pentru mine are echilibrul perfect dintre distilare și beneficiile maturării în timp.”,susține Vincent Chappe. După degustare am rămas cu o aromă de gingerbread foarte plăcută.

XO (Extra Old) reprezintă cea mai sofisticată expresie din gama principală Courvoisier, având un minim de 10 ani de maturare,. Este un coniac complex, cu note de portocale confiate, crème brulée și iris, având un finish lung și catifelat.

„Ceea ce iubesc cel mai mult la cognac sunt eleganța, complexitatea și versatilitatea lichidului. De la vița de vie la pahar – fiecare pas necesită grijă, expertiză, intuiție și pasiune”, concluzionează Vincent Chappe.

Courvoisier continuă să fie un nume de referință în lumea coniacului, păstrând tradițiile vii și adaptându-se la cerințele moderne, fără a compromite vreodată calitatea.

Aceasta este adevărata artă a coniacului.

Articol susținut de Courvoisier