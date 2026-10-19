Tot mai multe hoteluri și restaurante care s-au săturat de „influenceri” iau măsuri împotriva lor: „Ajunge, până aici!”

Măsurile luate de unele hoteluri și restaurante împotriva așa-zișilor „creatori de conținut” includ intervale orare limitate pentru filmări și chiar interdicții totale, relatează The Guardian.

În zilele noastre, dacă te afli în vacanță într-un loc cât de cât fotogenic, sunt șanse mari să dai peste oameni care pozează cu telefoanele ridicate și chiar cu lumini circulare pentru fotografii. Unii pot fi influenceri cu audiențe uriașe pe rețelele sociale, în timp ce alții vor pur și simplu să se laude pe Instagram cu locurile vizitate.

Însă, în condițiile în care numeroase hoteluri și locurile de atracție au ajuns să fie supraaglomerate din cauza „boom”-ului turistic de după pandemia de COVID-19, unele locații au început să introducă interdicții privind fotografierea.

Hotelul de cinci stele Hotel du Cap-Eden-Roc din Antibes, cunoscut pentru clientela sa sofisticată, priveliștile asupra Coastei de Azur și spectaculoasa sa piscină infinită, a introdus reguli împotriva ședințelor foto: acestea nu mai sunt permise fără aprobare prealabilă.

Potrivit relatărilor din presa franceză, măsura a fost luată din cauza persoanelor care făceau rezervări pentru prânz și veneau cu genți pline de haine și bijuterii. În loc să se așeze la masă pentru a mânca, acestea își foloseau timpul petrecut la hotel pentru ședințe foto în care apăreau în diferite ținute, creând imagini pe care să le publice pe conturile lor de pe rețelele sociale.

Hotel du Cap-Eden-Roc de pe Coasta de Azur a Franței, FOTO: Karl F. Schöfmann / imageBROKER / Profimedia

„M-am săturat ca influencerii să-mi invadeze restaurantul”

Și locurile mai puțin luxoase încep să impună restricții.

The Hollies, un magazin agricol din comitatul englez Cheshire, a devenit o oprire populară pentru creatorii de conținut după ce o vedetă a emisiunii „Insula Iubirii UK” a publicat fotografii de acolo. Conducerea a decis în cele din urmă interzicerea fotografierii și filmărilor între orele 10:00 și 16:00.

Jeremy King, restauratorul londonez din spatele unor localuri faimoase precum Simpson’s in the Strand și The Park, a scris un articol în publicația The Evening Standard intitulat: „M-am săturat ca influencerii să-mi invadeze restaurantul – ajunge, până aici!”.

În Statele Unite, un magazin de pe Nantucket, o insulă situată în largul Capului Cod din Massachusetts, a devenit viral la începutul acestui an datorită unui afiș pe care scria „Fără influenceri”, în timp ce orașul Pomfret din Vermont le-a interzis influencerilor să facă fotografii în fața vegetației de toamnă.

În Japonia, autoritățile din orașul Fujikawaguchiko au decis instalarea unui gard înalt în apropierea unui magazin de proximitate, pentru a împiedica oamenii să facă fotografii cu Muntele Fuji în fundal.

Magazinul unde se strângeau vizitatori să își facă fotografii cu Muntele Fuji în fundal, FOTO: Philip Fong / AFP / Profimedia

„Suntem în domeniul ospitalității, nu administrăm studiouri foto”

Dacă supraaglomerarea îi deranjează pe localnici, un alt argument invocat de aceste localuri și destinații este că ședințele foto pun în pericol intimitatea și discreția, mai ales în cazul hotelurilor scumpe care le promit.

Sophie Volant, directoarea Hotelului du Cap-Eden-Roc, a declarat pentru Travel Weekly: „Pe cât de mult apreciază [oaspeții] prezența oamenilor în restaurante și baruri, pe atât de mult își doresc ca locul în care își petrec vara să rămână privat. A trebuit să ne gândim la o soluție”.

Anna Fedou, directoarea de marketing a grupului hotelier Beaumier, spune că acesta colaborează uneori cu influenceri pentru a crea conținut destinat promovării hotelurilor sale de lux, printre care se numără Les Roches Rouges, situat în apropiere de Marsilia și apreciat pentru piscina sa fotogenică. Fedou afirmă că grupul nu are reguli specifice privind fotografierea, dar rămâne atent la scopul său principal.

„Suntem în domeniul ospitalității, nu administrăm studiouri foto”, spune ea. „Oamenii călătoresc din toate colțurile lumii pentru a trăi atmosfera, senzația de spațiu și acea stare aparte care fac un hotel unic. Este responsabilitatea noastră să protejăm aceste lucruri”, a adăugat aceasta.

Fedou consideră că cheia este găsirea unui echilibru între implicarea în crearea de conținut pentru rețelele sociale și menținerea unei experiențe relaxante în hoteluri.

„[Este vorba despre] o reacție împotriva ideii că orice spațiu trebuie să fie disponibil publicului și că fiecare experiență trebuie transformată în conținut”, spune ea. „Iar, în calitate de creator, consider că acesta este un mesaj destul de sănătos pe care să ni-l transmitem tuturor.”

FOTO articol: Martinmark / Dreamstime.com.