Tot mai mulți guvernatori republicani trimit trupe ale Gărzii Naționale în Washington, sprijinindu-l pe Trump

Sute de trupe suplimentare ale Gărzii Naționale se îndreaptă spre Washington, D.C., din mai multe state cu administrații republicane, consolidând decizia președintelui american Donald Trump de a umple cu soldați și agenți federali orașul condus de democrați în ceea ce el descrie a fi un efort de combatere a criminalității violente, relatează Reuters.

Guvernatorii republicani din statele Mississippi, Louisiana, Tennessee au fost de acord să desfășoare trupe la Washington, la câteva zile după demersul similar al celor din Virginia de Vest, Carolina de Sud și Ohio, la solicitarea administrației Trump.

Trump susține că Washingtonul este copleșit de violență și de numărul de persoane fără adăpost, o descriere cu care oficialii locali nu sunt de acord. Statisticile federale și cele orășenești arată că ratele criminalității violente au scăzut după vârful din 2023, deși rata crimelor din capitală rămâne mai mare decât în cele mai multe dintre orașele mari din SUA.

„D.C. a furnizat cifre false privind criminalitatea”

Departamentul de Justiție a deschis o anchetă pentru a stabili dacă orașul a manipulat statisticile pentru a face ca ratele criminalității să pară mai mici, a relatat Washington Post, citând surse anonime.

Luni, într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a scris: „D.C. a furnizat cifre false privind criminalitatea pentru a crea o falsă iluzie de siguranță”. Președintele SUA făcuse afirmații similare și săptămâna trecută.

În 11 august, Trump a anunțat că a mobilizat 800 de trupe ale Gărzii Naționale în oraș și a preluat temporar departamentul de poliție de acolo, un exercițiu remarcabil al puterii prezidențiale asupra capitalei SUA. Guvernul federal a trimis, de asemenea, agenți din numeroase instituții, inclusiv din FBI, pentru a patrula străzile orașului.

În urma unei contestații legale depuse de procurorul general al orașului, administrația a negociat un acord cu primarul Muriel Bowser pentru a o menține pe șefa poliției, Pamela Smith, la conducerea operațiunilor departamentului.

Trump a amenințat cu operațiuni similare în alte orașe controlate de democrați, cum ar fi Chicago, deși probabil acolo s-ar confrunta cu mai multe obstacole legale decât în Washington, unde guvernul federal păstrează încă o supraveghere largă în conformitate cu legislația americană.

Criticii l-au acuzat pe președintele SUA că a fabricat o situație de urgență pentru a căpăta un control mai mare asupra Washingtonului și pentru a lua în vizor orașele conduse de democrați.