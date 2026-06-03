Tot mai mulți oameni trăiesc cu cancer datorită progreselor care au dus la terapii țintite

Cathy Smithwick, acum în vârstă de 67 de ani, a trăit cu cancer mamar, iar apoi cu cancer ovarian, timp de peste 20 de ani, cu ajutorul medicamentelor țintite, al medicamentelor care valorifică sistemul imunitar al organismului, al chimioterapiei și al pastilelor hormonale, relatează Reuters.

Michelle Vacca, care a împlinit recent 59 de ani, are cancer pulmonar de aproape 10 ani și starea ei evoluează în bine în urma administrării unui medicament experimental care vizează o mutație rară a tumorii.

Ambele femei se numără printre un număr tot mai mare de americani care trăiesc cu cancer, pe măsură ce oamenii de știință continuă să descifreze fundamentele biologice ale bolii și să dezvolte medicamente noi care țintesc semnătura genetică a unei tumori.

Societatea Americană de Cancer estimează că 18 milioane de americani care au fost diagnosticați vreodată cu cancer sunt în viață astăzi.

Un număr record de 7 din 10 pacienți cu cancer supraviețuiesc acum cel puțin cinci ani. Procentul era mai puțin de 50% în anii 1970 și 63% la mijlocul anilor 1990, când au început să apară medicamente concepute să afecteze în mod specific celulele canceroase, potrivit societății.

Chimioterapia care distruge toate celulele cu creștere rapidă – încă o bază a tratamentului oncologic – fusese până atunci singura opțiune pentru majoritatea tipurilor de cancer.

Progrese majore în înțelegerea cancerului

„Ne-a luat decenii să înțelegem cu adevărat biologia cancerului”, a declarat pentru Reuters Rebecca Siegel, șefă de cercetări în cadrul Societății Americane de Cancer. Ea se așteaptă ca ratele de supraviețuire să continue să crească, deși cancerul, care devine mai frecvent odată cu vârsta, va rămâne probabil o cauză majoră a deceselor, în spatele doar a bolile de inimă.

La o întâlnire recentă ce a avut loc la Chicago a Societății Americane de Oncologie Clinică a fost evidențiat un studiu care arată că decesele cauzate de cancer la persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani au scăzut cu 25% din 1990 încoace. Au fost prezentate de asemenea rezultatele unor studii clinice pentru noi medicamente care prelungesc viața celor diagnosticați cu cancer pancreatic, cancer de piele și cancere de sânge.

Cancerul se dezvoltă atunci când mutații în ADN-ul celular determină celulele să crească și să se dividă necontrolat. Aceste modificări pot fi declanșate de expunerea la factori precum tutunul sau razele ultraviolete, însă într-un număr mai mic de cazuri mutațiile sunt moștenite genetic.

Pentru a obține aprobarea autorităților de reglementare, un medicament nou trebuie să fie sigur și eficient, fiind adesea evaluat pe baza unor indicatori precum micșorarea tumorii, mai degrabă decât rata de supraviețuire. Mai puțin de o treime dintre medicamentele oncologice aprobate în ultimii ani au demonstrat că prelungesc durata de viață.

Testare medicamente in cadrul unui studiu clinic, FOTO: David Davies / PA Images / Profimedia

Markerii genetici, cruciali în studiile clinice privind cancerul

Ratele de succes se îmbunătățesc parțial deoarece studiile clinice care selectează pacienți pe baza unor markeri genetici sau mutații specifice au aproape dublat rata de succes față de studiile fără selecție.

Opțiuni mai noi, precum medicamentul daraxonrasib al companiei Revolution Medicines, care vizează o variantă a genei RAS ce determină creșterea tumorilor, pot permite pacienților să depășească rezistența la tratamentele standard, afirmă dr. Vincent Chung, specialist în cancer pancreatic la City of Hope – o organizație națională din SUA pentru cercetare și tratare a cancerului.

„Așa ajungem să avem pacienți care trăiesc cu cancer… dacă ați fost pe o terapie țintită, probabil veți deveni din nou mai sensibili la chimioterapia mai veche”, afirmă el.

Dr. Saro Armenian, directorul programului de supraviețuire al City of Hope, afirmă că centrul „își intensifică cercetările pentru a înțelege parcursul supraviețuitorilor de cancer”, recunoscând totodată timp că unii pacienți se pot confrunta în continuare cu un prognostic sever.

FOTO articol: Wa Li | Dreamstime.com.